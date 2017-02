Stand: 18.02.2017 19:06 Uhr

Johannes Schmitz siegt beim Treppenlauf-Marathon

Zu einem ungewöhnlichen und besonders strapaziösen Marathon sind am Sonnabend 19 Teilnehmer im Annastift in Hannover angetreten. Anstatt die 42,195 Kilometer auf mehr oder weniger ebener Strecke zu überwinden, liefen die Teilnehmer sie in einem Treppenhaus in der Vertikalen. 13 Stockwerke ging es rauf und dann wieder runter, 194 Mal insgesamt. Sieger wurde Johannes Schmitz vom RSC Göttingen. Er absolvierte die Strecke in 10 Stunden, 24 Minuten und 34 Sekunden. Damit blieb er allerdings hinter der bisherigen Rekordzeit. Die liegt laut Kim Granz vom Organisationsteam bei 10 Stunden und 59,5 Sekunden.

"Gute Vorbereitung ist das A und O" Autor/in: Thomas Hans Beim Treppenhaus-Marathon dürfen nur ausgewählte Sportler mitmachen. Das Risiko gesundheitlicher Schäden sei einfach zu groß, sagt Organisator Horst Liebetruth.







Das Zeitlimit: 15 Stunden

Zur dritten Weltmeisterschaft im "Vertical-Marathon", wie die Veranstaltung auch genannt wird, kamen Teilnehmer aus Deutschland, Österreich, Frankreich, Luxemburg und der Schweiz. 83.808 Stufen mussten die Sportler dabei innerhalb eines Zeitlimits von 15 Stunden überwinden.

Bananen, Energieriegel und isotonische Getränke im Treppenhaus

Um die starke Belastung durchstehen zu können, wurden im Treppenhaus Tische aufgestellt. Hier konnten die Sportler ihre persönliche Verpflegung deponieren - wie etwa Bananen, Energieriegel und isotonische Getränke. Außerdem stand ein Physiotherapeut bereit, der die Läufer während des anstrengenden Marathons im Notfall behandeln konnte. Zuschauer konnten es sich einfach machen - und den Marathon auf einer Leinwand im Keller des Gebäudes verfolgen.

