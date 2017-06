Stand: 30.06.2017 14:08 Uhr

Erster Renntag beim Derby fällt ins Wasser

Der Auftakt der Galopp-Derby-Woche in Hamburg ist am Freitag buchstäblich ins Wasser gefallen. Aufgrund der massiven Regenfälle und einer Unwetterwarnung wurden die Auftaktrennen abgesagt. Eine Kommission, bestehend aus Trainern, Jockeys, der Rennleitung und Vertretern des Hamburger Renn-Clubs, traf die Entscheidung nach ausführlicher Beratung. Die Derby-Woche soll nunmehr am Sonnabend beginnen. Die Absage am Freitag diente auch der Schonung des Geläufs. Am Sonntag findet auf der Bahn in Hamburg-Horn das 148. Deutsche Derby um das Blaue Band statt. Dotiert ist es mit 650.000 Euro. Die Rennwoche ist in diesem Jahr wegen des G20-Gipfels in der Hansestadt auf sechs Tage verkürzt worden.

Allofs-Pferd mit Außenseiterchancen

Der amtierende Championtrainer Markus Klug aus Köln sattelt im wichtigsten Rennen der deutschen Turf-Saison sieben Pferde, darunter auch den Favoriten Colomano. Dieser wird im Derby wie bei seinem Sieg im Kölner Oppenheim-Union-Rennen von Andreas Helfenbein geritten. Klugs Stalljockey Adrie de Vries fällt mit einem Fingerbruch weitere vier Wochen aus. Aufmerksamkeit dürfte auch Langtang auf sich ziehen. Der ehemalige Fußball-Nationalspieler und Manager des VfL Wolfsburg Klaus Allofs ist Mitbesitzer des Hengstes, dem Außenseiterchancen eingeräumt werden.

Diskussionen um Derby-Sieger von 2016

Die wichtigsten Rennen in Horn Fr, 30.6. Großer Preis von Hamburg

Sa, 1.7. Großer Hansa-Preis

So, 2.7. 148. Deutsches Derby

Mo, 3.7. Franz-Günther von Gaertner Gedächtnisrennen

Di, 4.7. Langer Hamburger

Mi, 5.7. Seejagdrennen

Ausgiebig dürfte in Horn über das Derby 2016 diskutiert werden. Isfahan hatte sich das Blaue Band gesichert, es begann anschließend ein Nachspiel, das noch immer nicht beendet ist. Jockey Dario Vargiu hatte die Peitsche bei Isfahan neun Mal eingesetzt, erlaubt sind allerdings nur fünf Mal. Auch Frederik Tylicki als Jockey des zweitplatzierten Savoir Vivre übertrieb es mit dem Peitscheneinsatz. Ein derartiges Vergehen ist im Galopp-Sport keine Seltenheit, wird in der Regel aber mit einer Geldstrafe für den Jockey sanktioniert. Anders entwickelte sich der Fall "Derby 2016": Horst Pudwill, Besitzer des drittplatzierten Dschingis Secret, legte Protest gegen die Wertung ein.

Streit könnte vor ordentlichem Gericht landen

Das Renngericht des Galopprennsports wies den Protest zunächst ab und schloss sich damit dem Urteil der Rennleitung in Hamburg an. Doch die höhere Instanz, das Obere Renngericht des Galopper-Dachverbandes, gab dem Einspruch statt - mit einer Begründung, die es in sich hatte: Grundsätzlich sei übermäßiger Peitscheneinsatz immer mit einer Disqualifikation zu ahnden. Gleichzeitig erging die Aufforderung an das Renngericht, seine Entscheidung zu revidieren. Doch die niedrigere Institution verweigerte sich und hatte den Großteil der Besitzer und Jockeys auf seiner Seite. Inzwischen wurden die Statuten geändert, es heißt nun zum Thema Peitschenmissbrauch: "Eine Disqualifikation findet nicht statt." Die deutsche Turfgemeinde ist nach den verbandsinternen Turbulenzen trotzdem in heller Aufruhr, Pudwill droht zudem mit dem Gang vor ein ordentliches Gericht. Es dürften noch ereignisreiche Monate auf die deutsche Galoppsport-Szene zukommen.

