Stand: 14.07.2017 09:35 Uhr

Hamburg-Triathlon: Große Kulisse, bescheidene Ziele

Schwimmen, Rad fahren, laufen - und das mitten in der Innenstadt vor Zehntausenden Zuschauern: Der Hamburg-Triathlon gehört bei den Athleten zu den beliebtesten Veranstaltungen der Saison. Auch in diesem Jahr ist der Wettkampf Teil der World Triathlon Series über die olympische Distanz (1,5 km schwimmen, 40 km auf dem Rad und fünf Kilometer laufen). Neun Stationen gibt es über das Jahr verteilt, Hamburg ist die fünfte. Neben den Einzelwettbewerben am Sonnabend steht am Sonntag die Entscheidung in der Mixed Team WM auf dem Programm (am Sonntag ab 15 Uhr im Livestream bei sportschau.de)

Neben den Profis gehen am Wochenende auch wieder 10.500 Hobby-Athleten auf die Jedermannstrecken über die Sprint- oder olympische Distanz. Wenn sie auch dabei sind, finden sie sich vielleicht auf einem unser Teilnehmerfotos, die ab Samstagnachmittag hier zu finden sind:

Teilnehmerfotos Ihr Bild beim Hamburg-Triathlon 2017 Tausende Jedermänner sind beim Hamburg-Triathlon am Start. Sind Sie auch dabei? Dann entdecken Sie sich vielleicht hier nach dem Wettkampf auf einem der Teilnehmer-Fotos. mehr

Sieben DTU-Athleten am Start

Ein Jahr nach dem Olympia-Debakel in Rio de Janeiro geht die Deutsche Triathlon Union (DTU) mit bescheidenen Zielen in die WM-Heimrennen in Hamburg. "Wenn alles super läuft, kann Laura Lindemann unter die Top Ten kommen", sagte DTU-Sportdirektor Jörg Bügner am Donnerstag in der Hansestadt. Bei den Herren hofft er auf einen Platz unter den ersten 20. Für die Mixed-Staffel-WM wäre er schon mit einem Rang unter den Top-Sechs zufrieden. Insgesamt nominierte Bügner sieben deutsche Starter. Favoriten sind unter anderen Weltmeister Mario Mola (Spanien) und Titelverteidigerin Flora Duffy (Bermudas).

Die Startzeiten in Hamburg Sonnabend:

07.00 Uhr: Sprintdistanz Einzelstarter

09.10 Uhr: Paratriathlon

11.10 Uhr: Sprintdistanz Staffeln

14.10 Uhr: Profirennen: Elite Frauen Sprintdistanz

16.00 Uhr: Profirennen: Elite Männer Sprintdistanz

Sonntag:

06.30 Uhr: Olympische Distanz Einzelstarter

10.30 Uhr: Olympische Distanz Staffeln

14.54 Uhr: Profirennen: Mixed Team WM

Weitere Informationen Link Verkehrsinformationen zum Triathlon Welche Strecken sind am Wochenende beim Triathlon in Hamburg für den Verkehr gesperrt? Die wichtigsten Informationen in einer interaktiven Karte. extern

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 15.07.2016 | 19:30 Uhr