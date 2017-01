Stand: 15.01.2017 13:52 Uhr

Haas kündigt Karriereende für 2017 an

Bislang hat sich Tommy Haas tapfer gegen das Ende seiner Karriere als Tennis-Profi gewehrt. Trotz unzähliger Verletzungen hat sich der gebürtige Hamburger immer wieder zurückgekämpft. Doch noch in diesem Jahr wird der 38 Jahre alte Routinier wohl den Schläger an den Nagel hängen. 2017 sieht Haas als "die Chance, mit sich selbst ins Reine zu kommen" und zum selbst gewählten Zeitpunkt aufzuhören. "Die Turniere in Deutschland würde ich gern alle noch mal spielen, dann ist es langsam vorbei", kündigte Haas im Vorfeld der Australian Open in Melbourne an. Auch die Zuschauer am Hamburger Rothenbaum könnten also noch einmal in den Genuss kommen, die ehemalige Nummer zwei der Welt auf dem Centre Court zu sehen.

"Möchte es mir noch einmal selbst beweisen"

Seine Abschiedstour beginnt beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres in Australien. Gegner in der ersten Runde ist der französische Weltranglisten-47. Benoit Paire. "Es ist ein sehr schöner Moment für mich, noch einmal hier zu sein. Für mich ist das ein Highlight", sagte Haas im NDR Interview. Mehr als ein Jahr musste der Hamburger zuletzt wegen einer Schulterverletzung pausieren. Doch einfach abzutreten, war für Haas keine Alternative. "Ich möchte es mir noch einmal beweisen und dann selbst entscheiden, wann es soweit ist", betonte er.

Turnierdirektor in Indian Wells

Was kommt nach der Profi-Karriere? Konkrete Pläne hat der zweifache Vater noch nicht. Im März probiert sich Haas als Turnier-Direktor bei der Veranstaltung im kalifornischen Indian Wells. Doch die Rolle als Funktionär ist zumindest 2017 noch eine Ausnahme. In diesem Jahr will Tommy Haas noch einmal als aktiver Sportler für Aufsehen sorgen.

