Stand: 02.10.2017 13:10 Uhr

Gutknecht-Drama: "Eddy kann wieder lächeln"

Als Ulli Wegner seinen früheren Schützling Eduard Gutknecht erstmals nach dessen verhängnisvollem Kampf gegen den Briten George Groves im vergangenen November sieht, kommen dem Box-Trainer die Tränen. Wegner sackt beinahe in sich zusammen. Er muss sich auf die Armlehnen des Rollstuhls stützen, auf den Gutknecht wegen der schweren Kopfverletzungen, die er sich im Duell mit Groves zugezogen hat, angewiesen ist. Wegner streichelt dem 35-Jährigen zärtlich über die Backe und schaut ihm tief in die Augen. Worte findet der Ex-Coach des Gifhorners bei der ersten Begegnung mit ihm nach neun Monaten nicht. Er ist schwer ergriffen vom Schicksal des Supermittelgewichtlers, der nach Aussage der behandelnden Ärzte für den Rest seines Lebens pflegebedürftig sein wird.

"Das hat mich unheimlich berührt, ihn aber auch, er muss mich erkannt haben. Da hat man gesehen, dass wir sicherlich eine unheimliche menschliche Verbindung hatten. Das war für mich sehr anstrengend", sagt Wegner später dem NDR Sportclub, der Gutknecht als erstes Team nach dessen Rückkehr aus der Reha zu Hause besuchen durfte. "Energy Eddy", wie der gebürtige Kasache früher gerufen wurde, kämpft nun den schwersten aller seiner Kämpfe. Es ist der Kampf zurück ins Leben.

Boxfamilie kämpft um Gutknechts Zukunft Sportclub - 01.10.2017 22:50 Uhr Autor/in: Andreas Becker und Boris Poscharsky Der Gifhorner Eduard Gutknecht ist seit einem verhängnisvollen Boxfight ein Pflegefall. Nun kämpft die Boxfamilie um seine Zukunft.







3,82 bei 11 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Boxer nach langer Reha wieder zu Hause

Die ersten Runden in diesem Kampf - um in der Boxersprache zu bleiben - hat Gutknecht absolviert. Nach neunmonatiger Reha ist der zweimalige Europameister vor drei Wochen nach Hause zurückgekehrt. Schon dies ist in Anbetracht der Aussagen der Ärzte, die ihn nach dem Groves-Fight notoperierten und behandelten, ein Erfolg. Es sei "ein Wunder", dass er überlebt habe, hatten sie damals Gutknechts Familie erklärt. Fünf Wochen hatte der Gifhorner nach den Eingriffen wegen der schweren Hirnblutungen und Schlaganfällen im Koma gelegen. Bis heute ist ungeklärt, ob und welche Fehler an jenem 18. November des vergangenen Jahres in der Londoner Wembley Arena während und unmittelbar nach dem Kampf gemacht wurden. Gutknecht hatte direkt nach seiner Niederlage über Kopfschmerzen und ein Taubheitsgefühl in den Beinen geklagt. In der Kabine war er dann kollabiert.

Familie in großer finanzieller Not

Heute ist der 35-Jährige ist bei Bewusstsein, kann aber nicht sprechen und ist rund um die Uhr auf Pflege angewiesen. Seine Familie tut ihr Menschenmöglichstes. Doch dem Boxer und seinen Angehörigen fehlt es an Geld, um das Haus barrierefrei umzubauen, für einen neuen Rollstuhl, ein behindertengerechtes Auto und die tägliche Pflege. Ehefrau Julia hatte bereits vor Monaten öffentlich auf die finanzielle Not der Gutknechts aufmerksam gemacht und brachte so unter anderem den Stein für eine Benefizveranstaltung am vergangenen Freitag im Gifhorner Sportzentrum Süd ins Rollen.

Ex-Weggefährten helfen mit Benefizveranstaltung

Unter dem Motto: "Du bist nicht allein" kämpften 16 Boxer für den guten Zweck. Darunter in dem Kasachen Gennadi Golowkin, dem einstigen Trainingspartner Gutknechts, auch der vielleicht derzeit beste Boxer der Welt. Er spendete aus eigener Tasche 25.000 Euro. Insgesamt kam ein hoher fünfstelliger Betrag bei dem Charity-Event zusammen. "Zu wissen, dass so viele Menschen Eddys Schicksal berührt, ist einfach unglaublich", sagte Ehefrau Julia. Sie stand gemeinsam mit ihren Kindern Alexander und Julia im Ring. Als Letztere dem bewegten Publikum verriet: "Eddy kann mittlerweile wieder lächeln", schossen vielen Anwesenden ob dieser tollen Nachricht Tränen in die Augen.

Sie durften so mit der Gewissheit den Heimweg antreten, dass Eduard Gutknecht den schwersten Kampf seines Lebens mit derselben Zähigkeit und Ausdauer angegangen ist, wie er früher im Boxring seinen Kontrahenten begegnete.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 01.10.2017 | 22:50 Uhr