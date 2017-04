Stand: 17.04.2017 17:28 Uhr

Grizzlys Wolfsburg erneut Eishockey-Vizemeister

Der Traum der Grizzlys Wolfsburg vom Gewinn ihrer ersten deutschen Eishockey-Meisterschaft ist geplatzt. Die Niedersachsen mussten sich in den DEL-Finals wie in der Vorsaison dem EHC München geschlagen geben. Das Team von Coach Pavel Gross verlor am Ostermontag das fünfte Duell der Serie "Best of Seven" an der Isar mit 0:4 (0:1, 0:1, 0:2) und kassierte damit die entscheidende vierte Niederlage.

Sharrow-Patzer leitet Niederlage ein

EHC München - Grizzlys Wolfsburg 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) Tore: 1:0 Matsumoto (18:52), 2:0 Flaake (24:11), 3:0 Joslin (46:28), 4:0 Macek (49:17)

Zuschauer: 6.142

Strafminuten: München 7 - Wolfsburg 4

Play-off-Endstand: 4:1

Die Grizzlys zeigten sich gut erholt von der 2:7-Pleite am Samstagabend im vierten Endspiel. Der Gast besaß einige Chancen zur Führung und verteidigte im ersten Drittel mit einer Ausnahme viel konzentrierter als zwei Tage zuvor: Jimmy Sharrow ließ sich vor dem eigenen Gehäuse den Puck von Jon Matsumoto abnehmen, der mit seinem sechsten Play-off-Tor zum 1:0 traf (19.). Damit war die Moral der Norddeutschen zwar noch nicht gebrochen. Doch mit der Führung im Rücken wurden die Münchner noch einmal stärker und ließen den Wolfsburgern letztlich keine Chance mehr. Jerome Flaake per Penalty (25.), Derek Joslin (47.) sowie Brooks Macek (50.) sorgten mit ihren Treffern schließlich für klare Verhältnisse.

Weitere Informationen Ergebnisse Play-offs DEL Ergebnisse und Play-off-Stände im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 17.04.2017 | 22:40 Uhr