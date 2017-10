Stand: 21.10.2017 13:16 Uhr

Görges gewinnt und ist die neue Nummer eins

Julia Görges hat in Moskau den dritten WTA-Titel ihrer Tenniskarriere und den ersten Turniersieg seit sechs Jahren perfekt gemacht. Die Bad Oldesloerin, die nach dem verwandelten Matchball Tränen des Glücks vergoss, setzte sich am Sonnabend in ihrem vierten Finale der laufenden Saison nach nur 68 Minuten mit 6:1, 6:2 gegen die russische Lokalmatadorin Darja Kassatkina durch. Damit löst die 28-Jährige die Kielerin Angelique Kerber als deutsche Nummer eins ab.

Am Nachmittag bestreitet zudem Carina Witthöft das Endspiel beim Hallenturnier in Luxemburg. Für die Hamburgerin ist der Finaleinzug der bislang größte Erfolg ihrer Karriere, nun kann sie ihren ersten WTA-Titelgewinn unter Dach und Fach bringen.

Wieder in den Top 20 der Welt

Görges, die zwischenzeitlich aus den Top 100 gerutscht war, wird ab der kommenden Woche erstmals seit dem 18. Februar 2013 wieder unter den besten 20 Spielerinnen der Welt geführt werden. Die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Kerber verliert hingegen im kommenden Ranking ihre Punkte aus dem WTA-Finale 2016 und fällt nach fünfeinhalb Jahren aus den Top 20.

Julia Görges hat großes Potenzial, auf dem Tennisplatz bringt die Bad Oldesloerin aber nicht immer alles zusammen. Einen Namen hat sich Görges in der Tenniswelt trotzdem gemacht.

Die Fed-Cup-Spielerin, die in diesem Jahr die Finals von Mallorca, Bukarest und Washington verloren und 2011 in Stuttgart ihr zweites und bis dato letztes Turnier gewonnen hatte, ließ Kassatkina im ersten Durchgang mit druckvollem und nahezu fehlerlosem Spiel nicht ins Match kommen. Görges gab im gesamten Satz lediglich elf Punkte ab und holte sich den Durchgang nach 25 Minuten. Auch im zweiten Abschnitt kam von ihrer russischen Kontrahentin, die im Frühjahr in Charleston ihren ersten Turniersieg gefeiert hatte, kein nennenswertes Aufbäumen.

Witthöft nun gegen Olympiasiegerin Puig

Witthöft hatte im Halbfinale von Luxemburg die Französin Pauline Parmentier 7:6 (7:2), 1:6, 6:3 besiegt und trifft heute im Endspiel auf Olympiasiegerin Monica Puig aus Puerto Rico. Die 22-Jährige, die nach 2:15 Stunden ihren ersten Matchball verwandelte, hatte zuvor nur im vergangenen Februar in Budapest einmal ein Halbfinale erreicht, war dort aber an der Tschechien Lucie Safarova gescheitert. Durch die Final-Teilnahme in Luxemburg gehört Witthöft erstmals seit Oktober 2015 wieder zu den besten 60 Spielerinnen der Welt.

