Stand: 07.04.2017 14:29 Uhr

Gabius & Co: Große Namen beim Hannover-Marathon

Die 27. Auflage des Hannover-Marathons am Sonntag wird ein Laufspektakel der Superlative. Mehr als 20.000 Aktive werden die unterschiedlichen Strecken in der niedersächsischen Landeshauptstadt in Angriff nehmen, die Veranstalter freuten sich bereits am vergangenen Dienstag über einen Melderekord. Zudem sind die Teilnehmerfelder topbesetzt. Der Sportclub überträgt von 9.30 bis 12.45 Uhr live im TV und hier bei NDR.de, wo Sie zudem Fragen an Kommentator Wilfried Hark sowie den Lauf-Fachmann Jan Fitschen stellen können.

Hannover freut sich auf Marathon-Duell NDR//Aktuell - 07.04.2017 14:00 Uhr Sowohl Marathon-Rekordhalter Arne Gabius als auch der Vorjahresgewinner Lusapho April starten in diesem Jahr beim Marathon in Hannover.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Gabius und Südafrikaner April im Fokus

Auf der 42,195 Kilometer-Distanz kommt es zum Traumduell zwischen dem deutschen Rekordhalter Arne Gabius und Rekordsieger Lusapho April. Der Südafrikaner, der im vergangenen Jahr zum dritten Mal an der Leine triumphierte und bei seinem Sieg 2013 den Streckenrekord von 2:08:32 Stunden aufstellte, hat sich erneut viel vorgenommen: "Ich möchte mit meinem vierten Sieg in die Geschichtsbücher dieser Veranstaltung laufen, den Streckenrekord angreifen und somit auch meine persönliche Bestzeit attackieren." Gabius' Bestzeit von 2015, als er in Frankfurt sensationell den fast 30 Jahre alten deutschen Rekord knackte, ist mit 2:08:33 Stunden nur eine Sekunde langsamer als die von April.

Porträt Gabius' langer Lauf in die Geschichtsbücher Bei der EM 2012 holte Arne Gabius über 5.000 m sensationell Silber. Drei Jahre später sorgte der Hamburger für einen Paukenschlag, als er den 27 Jahre alten deutschen Marathon-Rekord knackte. mehr

Allerdings wird der gebürtige Hamburger bei seiner Rückkehr auf die Marathonstrecke nach langer Verletzungspause trotz des flachen, schnellen Kurses wohl noch nicht wieder in die Sphären seines Rekordes laufen können: "Ich möchte in Hannover ein tolles Comeback auf der Marathondistanz feiern. Dabei spielt die Zeit noch keine so große Rolle", sagte der 36-Jährige, der im vergangenen Jahr wegen einer Schambeinentzündung auf seinen Olympia-Start in Rio verzichten musste: "Mein Ziel ist eine Top-drei-Platzierung. Ich denke, es wird ein tolles Rennen, denn es ist ausgeglichen besetzt in der Spitze."

Ein erster Formtest im März beim New Yorker Halbmarathon machte Gabius Mut: "Endlich back to business. Das ist zwar noch kein Superergebnis, aber viel wichtiger war es zunächst einmal, gesund und ohne Schmerzen durch New York laufen zu können", so der deutsche Rekordhalter, der 64,20 Minuten benötigte. Auf eine Leistung um 2:10 Stunden hofft in Hannover auch der Norweger Sondre Nordstad Moen, Trainingspartner von Gabius und der zweite aussichtsreiche Europäer im Feld.

Bildergalerie 22 Bilder Sightseeing entlang der Strecke So schön ist die Marathon-Stadt Hannover: Der flache, schnelle Kurs durch die niedersächsische Landeshauptstadt führt an zahlreichen Sehenswürdigkeiten vorbei. Bildergalerie

Fate Tola will den Streckenrekord

Männer:

2:08:32 Std. (2013)

Lusapho April (SAF)

Frauen:

2:27:07 (2013)

Olena Burkowska (UKR)

Bei den Frauen steht die Braunschweigerin Fate Tola im Blickpunkt, die nahezu konkurrenzlos sein dürfte. Die gebürtige Äthiopierin hat sich für dieses Jahr viel vorgenommen: An der Leine will sie nicht nur gewinnen, sondern auch den vier Jahre alten Streckenrekord (2:27:07) brechen und dann im August bei der WM in London in die Top Ten laufen. "Die große Enttäuschung nach den so knapp verpassten Spielen in Rio de Janeiro ist vergessen. Jetzt geht der Blick ausschließlich nach vorne", sagte die deutsche Meisterin, die sich im vergangenen Jahr zwar sportlich für Olympia qualifiziert, ihren deutschen Pass aber erst zwei Wochen nach dem Ende der offiziellen Meldefrist erhalten hatte. Ihre Bestzeit liegt bei 2:25:14 Stunden und damit deutlich unter dem Streckenrekord der Ukrainerin Olena Burkowska von 2013.

Halbmarathon: Wer wird deutscher Meister?

Weitere Informationen mit Video Sabrina Mockenhaupt: "Wieder Bock auf Laufen" Langstreckenläuferin Sabrina Mockenhaupt hat auch nach 42 deutschen Meisterschaften noch nicht genug. mehr

Spannung verspricht auch der Halbmarathon (zur Strecke), in dessen Rahmen die deutschen Meister ermittelt werden. Die Olympia-Starter Julian Flügel (Düsseldorf) und Anja Scherl (Regensburg) sind ebenso dabei wie die deutsche Lauf-Ikone Sabrina Mockenhaupt (Hamburg), Corinna Harrer (Regensburg), Tom Gröschel (Rostock) und Hendrik Pfeiffer (Wattenscheid). Der deutsche U23-Rekordhalter, der aufgrund einer Achillessehnenverletzung auf die Sommerspiele hatte verzichten müssen, gibt in Hannover sein Comeback. Beim Handbike-Halbmarathon sind mit Christiane Reppe und Vorjahressieger Vico Merklein (beide GC Nendorf) gleich zwei Goldmedaillengewinner der Paralympics am Start.

Karte: 42,195 Kilometer durch Hannover

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 09.04.2017 | 09:30 Uhr