Europapokal: Schweriner SC vor großer Aufgabe von Tobias Blanck

Die Erinnerungen an das Halbfinal-Aus sind bei SSC-Trainer Felix Koslowski noch präsent. Nach einem starken Hinspiel und einem 3:1-Erfolg gegen den türkischen Top-Club Bursa BBSK war die Mannschaft der Aufgabe 2015 im Rückspiel nicht gewachsen. "Wir waren zu nervös und haben uns von der Kulisse und der Lautstärke beeindrucken lassen", so Koslowski, der ein klares 0:3 und eine Niederlage im anschließenden Entscheidungssatz seinerzeit nicht verhindern konnte. Am Mittwoch (ab 18.55 Uhr hier bei NDR.de im Livestream) gibt es nun Gelegenheit zur Revanche, wenn der Schweriner SC Bursa zum Halbfinal-Hinspiel des Challenge Cups in Schwerin empfängt.

Koslowski: Sind erfahrener geworden

"Wir sind jetzt besser aufgestellt als damals. Unsere Spielerinnen wie Jennifer Geerties haben sich weiterentwickelt und erfahrene Leader wie Lenka Dürr und Maren Brinker sind hinzugekommen, aber Bursa ist weiterhin ein europäisches Top-Team", fügt Koslowski hinzu. Die Entwicklung seiner Mannschaft in den vergangenen Wochen macht ihm Mut, um dieses Mal die Oberhand zu behalten.

Veränderungen bei Bursa

Lediglich zwei Mittelblockerinnen des damaligen Kaders stehen auch jetzt noch bei Bursa unter Vertrag. Alle anderen Positionen wurden ausgetauscht. Nach der Videoanalyse in der Vorbereitung schätzt Koslowski den Gegner noch stärker ein als 2015: "Damals haben sie schon den Titel geholt und jetzt haben sie mit der starken Brasilianerin Joyce Gomes da Silva und der wuchtigen Ungarin Dora Horvath schon extreme Power und Variabilität im Angriff."

Eine gute Abwehrarbeit sieht das Schweriner Trainerteam als Basis für eine Überraschung gegen den Fünftplatzierten der türkischen Liga. Hinter den besten Clubs Europas aus Istanbul hat sich Bursa einen guten Namen gemacht im Frauen-Volleyball. Insbesondere die Atmosphäre bei Heimspielen des Teams in der viertgrößten Stadt der Türkei mit 2,8 Millionen Einwohnern ist beeindruckend.

Publikum als wichtiger Faktor

Nach den zwei klaren Erfolgen gegen Aachen und dem erfolgten Einzug in das Halbfinale der deutschen Meisterschaft hatten die Schwerinerinnen eine Woche Zeit, um sich gezielt auf diese Spiele gegen Bursa vorzubereiten. "Wir hatten schon tolle Erfolge in Finnland und in der Schweiz in dieser Europapokalsaison. Daran wollen wir anknüpfen. Wir haben echt ein tolles Team und warum sollen wir Bursa nicht schlagen können", kontert US-Star Hannah Tapp die Frage nach den Chancen des SSC gegen Bursa.

Alle Spielerinnen stehen Koslowski derzeit zur Verfügung. Der Trainer hofft auf die Unterstützung der "gelben Wand" in der Palmberg Arena: "Jeder, der es ermöglichen kann, sollte uns am Mittwoch unterstützen. Wir werden die Hilfe jedes Einzelnen benötigen, um hier ein tolles Fest zu feiern!" Im Hinspiel geht es zunächst um eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am Sonntag in der Türkei.

