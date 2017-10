Stand: 09.10.2017 15:30 Uhr

Deutschland-Achter will den nächsten Sieg

Es ist das härteste Ruderrennen der Welt: der Kanal-Cup über 12,7 Kilometer mit Start in Breiholz und Ziel unterhalb der Rendsburger Hochbrücke. Am Sonntag findet die 17. Auflage des Ruder-Marathons statt, den Titelverteidiger Deutschland schon zwölf Mal für sich entschieden hat. Doch nicht nur deshalb startet der deutsche Achter mit breiter Brust ins Rennen auf dem Nord-Ostsee-Kanal: Zu Monatsbeginn hat das Paradeboot des DRV in Sarasota den ersten WM-Titel seit 2011 unter Dach und Fach gebracht.

Deutschland-Ruder-Achter holt WM-Gold Nordmagazin - 01.10.2017 19:30 Uhr Der Deutschland-Achter mit dem Schweriner Schlagmann Hannes Ocik hat bei der WM in Florida Gold geholt. Kameraden und Familie fieberten zu Hause am Bildschirm mit.







5 bei 3 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Auch Vize-Weltmeister USA am Start

Nun gibt es ein Wiedersehen mit Vize-Weltmeister USA, dem WM-Vierten Niederlande und Olympiasieger Großbritannien. Der ewige Konkurrent von der Insel hat die vielen Neubesetzungen nach den Sommerspielen längst nicht so gut verkraftet wie das deutsche Boot und war in Florida schon im Halbfinale gescheitert. Das Erste zeigt das Rennen am Sonntag von 16.30 bis 17.15 Uhr live. "Da wollen wir auch gut sein", betonte Coach Uwe Bender nach dem WM-Triumph im Hinblick auf den Kanal-Cup.

Karte: Schleswig-Holstein Kanal-Cup 2017 in Rendsburg

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 15.10.2017 | 23:10 Uhr