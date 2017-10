Stand: 16.10.2017 18:51 Uhr

Das leise Karriereende von Tommy Haas

Leiser kann ein Abschied von der großen Tennisbühne wohl kaum erfolgen: Tommy Haas wird aller Voraussicht nach kein Profimatch mehr auf der ATP-Tour bestreiten. Der 39-Jährige hat seine Teilnahme am Hallenturnier in Wien (ab kommender Woche) abgesagt, und wird "dieses Jahr definitiv kein ATP-Turnier mehr spielen", wie sein Manager Edwin Weindorfer erklärte. Im Januar hatte der gebürtige Hamburger angekündigt, nach dem Tennisjahr 2017 seine Karriere beenden zu wollen - die Saison endet Anfang November mit der Masters-Veranstaltung in Paris.

Letztes Profimatch in Kitzbühel

"Die Turniere in Deutschland würde ich gern alle noch mal spielen, dann ist es langsam vorbei", hatte die einstige Nummer zwei der Welt im Vorfeld der Australian Open in Melbourne erklärt. Die sportliche Bilanz dürfte seinen Entschluss, den Schläger an den Nagel zu hängen, beschleunigt haben: Bei nur sechs von 14 Turnieren gelangte er ins Hauptfeld (oft auch nur per Wildcard): Dort war viermal nach der ersten Runde Schluss - zuletzt am 1. August in Kitzbühel: "Es kann gut sein, dass das mein letztes Match war", hatte Haas bereits damals nach seiner Niederlage gegen den Warsteiner Jan-Lennard Struff gesagt.

Erster Achtungserfolg 1997 am Rothenbaum

Haas: "Etwas ganz Besonderes"

Erstmals als Profi hatte der Norddeutsche im Alter von 19 Jahren auf sich aufmerksam gemacht, als er 1997 am Hamburger Rothenbaum das Halbfinale erreichte.







Erstmals als Profi hatte der Norddeutsche im Alter von 19 Jahren auf sich aufmerksam gemacht, als er 1997 am Hamburger Rothenbaum das Halbfinale erreichte. Der Durchbruch folgte eineinhalb Jahre später mit dem Halbfinale bei den Australian Open. Seinen ersten von insgesamt 15 Turniersiegen feierte Haas 1999 in Memphis. Im Jahr 2000 gewann er bei den Olympischen Spielen in Sydney die Silbermedaille, im Mai 2002 wurde er auf dem zweiten Platz der Weltrangliste geführt. Es folgten die ersten Verletzungsprobleme (Schulter), nach 15 Monaten Pause gab er im Februar 2004 sein Comeback. 2009 siegte er beim Rasenturnier in Halle/Westfalen und ist damit neben Michael Stich der einzige deutsche Tennisprofi, der auf allen Belägen ein Turnier gewinnen konnte.

Manager Weindorfer: "Man weiß nie bei Tommy"

Nach einer weiteren mehr als ein Jahr dauernden Verletzungspause kämpfte sich Haas als 36-Jähriger wieder bis in die Top 20 der Weltrangliste vor, ehe er 2014 wieder wegen einer Schulter-Operation monatelang pausieren musste. Es folgte ein Comeback-Versuch 2015 mit vielen Zweitrunden-Niederlagen, ein Jahr 2016 ohne Turnierteilnahme und schließlich die angekündigte Abschiedstour 2017. Im November plant Haas einige Show-Matches in Europa, ob danach wirklich Schluss ist, vermag allerdings auch sein Manager Weindorfer nicht endgültig zu sagen: "Man weiß nie bei Tommy, er hat schon viele überrascht."

