Talent Hartenstein: Per Umweg in die NBA von Christian Jess, NDR.de

Manchmal führt eine Umleitung am zuverlässigsten zum Ziel. Genau davon war Isaiah Hartenstein überzeugt, als er sich vor mehr als einem Jahr zusammen mit seinem Vater für einen ungewöhnlichen Ausbildungsweg entschied: Der heute 18-Jährige, der als eines der größten Basketball-Talente Europas gilt, wechselte von den Artland Dragons im niedersächsischen Quakenbrück nach Litauen zu Zalgiris Kaunas. Aller Voraussicht nach nur eine Zwischenstation. Denn sollten sich nicht fast alle Experten irren, wird das 2,14 Meter große Kraftpaket im Sommer von einem Team der nordamerikanischen Profiliga NBA verpflichtet ("gedraftet") - und damit auf den Spuren des Braunschweigers Dennis Schröder wandeln.

Das Riesentalent will lernen – und zwar möglichst viel

Aber warum der Weg übers Baltikum? "Wir haben eine Für-und-Wider-Liste gemacht mit allen Optionen", erzählt Hartenstein vom Entscheidungsprozess. Und Optionen gab es reichlich: Barcelona, Bamberg, italienische Clubs, dazu fast sämtliche Colleges in den USA - sie alle hätten das Riesentalent liebend gerne in ihren Reihen gehabt. Doch Hartenstein wollte lernen. Und zwar möglichst viel. Dafür verzichtete er auch auf einen besser dotierten Vertrag. "Ich habe bei Zalgiris das meiste Vertrauen gespürt und gewusst, dass ich dort extrem viel Erfahrung sammeln kann", sagt der Jungerwachsene, der fast ein wenig schüchtern und doch sehr fokussiert wirkt. Ein mutiger, aber durchaus logischer Schritt. Denn während für Laien Zalgiris Kaunas nach Provinz klingt, wissen Kenner um die hervorragende Nachwuchsförderung beim Traditionsclub aus dem basketballverrückten Land.

"Mein Vater hat mir nie etwas vorgeschrieben"

Isaiahs Vater Florian Hartenstein spielte einst selbst in Gießen und bei den Artland Dragons in der Basketball-Bundesliga und ist heute erfolgreicher Coach in Quakenbrück. Auch der 39-Jährige stand und steht voll hinter dem Karriereplan: "Isaiah sollte sich einfach erst mal im Herrenbereich durchsetzen. Er hat noch nichts erreicht." Isaiah betont: "Wir haben die Entscheidung gemeinsam getroffen. Mein Vater hat mir nie etwas vorgeschrieben." Er selbst fühlt sich nach eigener Aussage in Kaunas sehr wohl. Das Leben gut 1.000 Kilometer fernab von Niedersachsen beschreibt er als "eine Mischung aus deutsch und osteuropäisch". Er hat 24 Stunden am Tag Zugang zur Trainingshalle, seine Einsatzzeiten steigen kontinuierlich. Während der 2,05 Meter große Hartenstein senior ein rustikaler Abräumer unter den Körben war, ist sein Sprössling eher das Gegenteil: groß, beweglich, ballsicher, stark beim Rebound und mit einem guten Wurf ausgestattet. Genau der Spielertyp, der derzeit in der NBA gefragt ist.

