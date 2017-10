Stand: 06.10.2017 15:11 Uhr

Alexander Zverev: Halbfinale und WM-Ticket

Der Hamburger Alexander Zverev hat bei den China Open das Halbfinale erreicht und die Qualifikation für die ATP-WM der besten acht Tennisprofis des Jahres perfekt gemacht. Der 20-Jährige ließ am Freitag dem Russen Andrej Rublew keine Chance und gewann nach nur 70 Minuten 6:2, 6:3. Im Kampf um den Einzug ins Endspiel trifft Zverev am Sonnabend auf den Australier Nick Kyrgios. Das zweite Halbfinale bestreiten der Weltranglisten-Erste Rafael Nadal aus Spanien und der Bulgare Grigor Dimitrow.

Zverev mit glänzender Leistung

Zverev, in Peking hinter Nadal an Position zwei gesetzt, gewann nach nur 69 Minuten auch das zweite Aufeinandertreffen mit Rublew auf der Profitour. Bis zum 6:2, 5:1 dominierte Zverev den Viertelfinalisten der US Open nach Belieben, verlor angesichts des hohen Vorsprungs kurz die Konzentration und erstmals seinen Aufschlag, schlug aber wenig später zurück und verwandelte seinen zweiten Matchball.

Rekordtitel im Visier - WM fix

Zverev könnte in Peking seinen sechsten Titel in dieser Saison gewinnen - und wäre damit alleiniger Rekordhalter vor Nadal und Roger Federer, die 2017 ebenfalls bereits fünf Turniersiege geholt haben. Der junge Hamburger triumphierte in Montreal, Washington, Rom, München und Montpellier.



In der Weltrangliste liegt Zverev auf Platz vier, in der Jahreswertung auf Rang drei. Nach seinem 51. Sieg auf der Tour in diesem Jahr beseitigte er die letzten Zweifel an seiner Teilnahme an den ATP World Tour Finals vom 12. bis 19. November in London.

