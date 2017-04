Stand: 19.04.2017 20:40 Uhr

Flensburg wieder Erster, Kiel nur remis

Die SG Flensburg-Handewitt hat sich nach zuletzt zwei bitteren Niederlagen im Kampf um die deutsche Handball-Meisterschaft zurückgemeldet. Das Team von Trainer Ljubomir Vranjes setzte sich im 26. Bundesliga-Spiel am Mittwoch letztlich souverän mit 32:25 (16:16) gegen den Bergischen HC durch. Die Schleswig-Holsteiner übernahmen damit zumindest bis zum Sonnabend wieder die Tabellenführung von den Rhein-Neckar Löwen, die dann allerdings mit dem Letzten Coburg ein vermeintlich einfaches Heimspiel erwartet. Die SG hatte nach dem Pokalfinale gegen den THW Kiel (23:29) zuletzt auch in der Liga Federn gelassen und musste nach dem 32:34 in Berlin die Löwen in der Tabelle vorbeiziehen lassen. Die Kieler haben derweil am Mittwoch auch gegen GWD Minden nicht gewonnen, es reichte nur zu einem 23:23 (9:11).

Zweite Hälfte als SG-Schlüssel

Die Flensburger taten sich gegen den BHC zunächst schwer. Holger Glandorf brachte die Hausherren in der sechsten Minute erstmals mit zwei Toren in Front (4:2), doch genau wie nach dem 6:4 von Rasmus Lauge (10.) kamen die Gäste schnell wieder zum Ausgleich. Zwischenzeitlich gingen auch immer wieder die Bergischen in Führung. Kurz vor der Halbzeit rettete SG-Torhüter Mattias Andersson mit einer Parade das 16:16 nach 30 Minuten. Nach dem Seitenwechsel drehte der Favorit aber auf. Kaum drei Minuten waren gespielt, da führten die Schleswig-Holsteiner bereits mit 20:17. Nun war das Top-Team in seinem Element und spielte seine Klasse aus. Mit einem Siebenmeter baute Lauge den Vorsprung in der 43. Minute auf sechs Tore aus (43.). Elf Minuten später markierte Lasse Svan vom rechten Flügel aus das 30:21. In der Schlussphase konnte die SG es sich erlauben, einen Gang zurückzuschalten.

Landin rettet den THW einen Punkt

Der THW kam gegen Minden offensiv überhaupt nicht in Schwung. GWD-Torhüter Kim Sonne-Hansen, bis 2015 selbst beim THW, brachte immer wieder seine Finger an den Ball. Aber nicht nur deshalb war es das Team aus Ostwestfalen-Lippe, das zur Pause führte. Die Kieler, deren Schlussmann Niklas Landin seinem Gegenüber eigentlich in nichts nachstand, leisteten sich zusätzlich einige Ballverluste und Fehlwürfe. Das 9:11 zur Pause sprach Bände. Der THW kam zwar bereits in der 34. Minute zum Ausgleich (12:12/Steffen Weinhold), doch nach zwei weiteren Paraden von Sonne-Hansen und zwei Toren der Gäste war der alte Abstand schnell wieder hergestellt (36.). Der Pokalsieger biss sich danach lange die Zähne aus - und wurde für eine zumindest kämpferisch starke Leistung am Ende noch belohnt: Mit zwei starken Paraden hielt Landin sein Team im Spiel, Sekunden vor dem Ende gelang dann der umjubelte 23:23-Ausgleich.

Weitere Informationen mit Video Sag niemals nie: Eggert wieder im Dänemark-Kader Flensburgs Linksaußen Anders Eggert feiert überraschend ein Comeback in der dänischen Handball-Nationalmannschaft. Als Grund nannte der 34-Jährige den neuen Coach Nikolaj Jacobsen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 19.04.2017 | 22:40 Uhr