Flensburg - Kiel: Top-Duell in Top-Besetzung von Jan Kirschner, NDR.de

Die Partie SG Flensburg-Handewitt gegen den THW Kiel elektrisiert den Handball-Norden. Am Mittwoch um 19 Uhr sorgen wieder 6.300 Zuschauer für eine heiße Atmosphäre - die "Hölle Nord" in Flensburg ist seit Wochen ausverkauft. Beim 92. schleswig-holsteinischen Landesderby geht es um die beste Ausgangsposition im Bundesliga-Titelrennen. Die Gastgeber als aktueller Spitzenreiter haben 33:3 Punkte auf dem Konto, die "Zebras" liegen nur einen Zähler dahinter. "Ein Sieg wäre natürlich wichtig, aber für eine Vorentscheidung in der Meisterschaft ist es noch zu früh", sagte Flensburgs Trainer Ljubomir Vranjes.

Vranjes-Abschied belastet SG-Profis nicht

Der Schwede erlebt sein - zumindest vorerst - letztes Bundesliga-Derby. Nach elf Jahren, davon sechseinhalb als Coach, wird der 43-Jährige im Sommer Flensburg verlassen, um in Personalunion den ungarischen Top-Club Veszprém und die ungarische Nationalmannschaft zu betreuen. Wochenlang hatte es Spekulationen gegeben, erst in der vergangenen Woche hatte die SG für Klarheit gesorgt und dem Coach die Freigabe aus einem eigentlich bis 2020 datierten Vertragsverhältnis erteilt. Nun fragt sich die Handball-Szene: Kann die Mannschaft den jüngsten Wirbel wegstecken und sich auf die sportliche Mission konzentrieren?

In Flensburg zweifelt man nicht daran. "Wir sind es im Profi-Sport gewöhnt, dass Trainer, Spieler oder Manager Angebote von anderen Vereinen erhalten und sie manchmal auch annehmen", erklärte SG-Kapitän Tobias Karlsson. "Außerdem war es in diesem Fall gut, dass wir uns in den zahlreichen spielfreien Wochen mit den möglichen Veränderungen beschäftigen konnten. Das Gerücht, dass unser Trainer uns verlässt, gab es ja schon seit Ende Dezember." Vranjes betonte: "Ich möchte nicht ohne Titel gehen und allen ein passendes Abschiedsgeschenk machen."

Flensburg monatelang ohne Jakobsson

Ein wichtiger Schritt zur Erfüllung dieses Wunsches wäre ein Erfolg im Derby. Die Flensburger haben im eigenen "Hexenkessel" zwar seit 14 Monaten keine Bundesliga-Niederlage mehr verzeichnet, zeigten im November aber gerade gegen den THW ihre Verwundbarkeit, als sie bei drei Derbys binnen zehn Tagen zwei Mal als Verlierer vom Parkett schlichen. In der Champions League behaupteten sich die "Zebras" sogar mit 26:25 in Flensburg. Mehr noch schmerzte den Erzrivalen aber das 23:24 in Kiel, das zwei von drei Minuspunkten in der Bundesliga verursachte. Die SG hatte lange klar geführt, dann setzte Anders Eggert mit der letzten Aktion einen Siebenmeter an den Innenpfosten und vergab so einen noch möglichen Punktgewinn. Der Linksaußen, der sich Ende Dezember einen Außenbandriss im rechten Fuß zugezogen hatte, soll nun wieder einsatzbereit sein, sodass wohl nur Linkshänder Johan Jakobsson fehlen wird. Der Schwede muss wegen einer Gehirnerschütterung zwei bis drei Monate pausieren.

THW nahezu in Top-Besetzung

Dem THW-Lager ist der Respekt vor der anstehenden Aufgabe anzumerken. Schon im November bilanzierte Trainer Alfred Gislason trotz der 2:1-Derby-Bilanz: "Wir müssen noch viel arbeiten, um an das Niveau der Flensburg heranzukommen. Sie sind die bessere Mannschaft, auch wenn wir zwei Mal gewonnen haben." In diesen Tagen hat der 57-jährige Isländer durchaus gute Laune, denn von den acht WM-Teilnehmern kehrte keiner mit einer ernsthaften Blessur nach Kiel zurück. Auch Rene Toft Hansen und Lukas Nilsson, die an einem Magen-Darm-Virus laborierten, sowie Domagoj Duvnjak, der als Schlüsselspieler der Kroaten einer großen Belastung ausgesetzt war, befinden sich wieder im Trainingsbetrieb. Nur Steffen Weinhold ist wegen eines Bänderrisses im rechten Sprunggelenk weiterhin zum Zuschauen gezwungen.

Seine Teamkameraden werden zunächst den Komfort eines Landesderbys genießen. Es ist das einzige Auswärtsspiel einer Saison, das keine Hotel-Übernachtung erfordert. Mittags treffen sich die Profis zum Kaffeetrinken in Kiel-Wellsee, um erst gut drei Stunden vor dem Anpfiff in den Bus einzusteigen, der sie nach Flensburg bringt. Spätestens bei der Ankunft wird dann aber das Adrenalin kräftig ansteigen. "Ich spiele nun schon seit zwei Jahren für den THW", sagte Duvnjak, "bei einem Derby jedoch spüre ich die Bedeutung, das schwarz-weiße Trikot zu tragen, noch stärker als sonst."

