Flensburg distanziert den THW im Titelrennen

Das Spitzenspiel der Handball-Bundesliga hielt, was es versprochen hatte: Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt distanzierte am Mittwochabend mit dem knappen und spannenden 30:29 (13:14)-Erfolg gegen den THW Kiel den Rekordmeister im Titelrennen. Drei Zähler liegen die "Zebras" nun hinter den Flensburgern zurück, ein Rückstand, der nur schwer aufzuholen sein wird. In der "Hölle Nord" gelang den Gastgebern zudem die Revanche für das 23:24 in Kiel und der 2:2-Ausgleich im vierten Aufeinandertreffen in dieser Saison. Kentin Mahé (Flensburg/acht Tore) und Domagoj Duvnjak (Kiel/sieben) waren die besten Werfer ihrer Teams.

Karlsson fehlt der SG länger

Im Abschlusstraining der Flensburger hatte sich Tobias Karlsson verletzt, der Kapitän und Abwehrchef fällt wegen eines Sehneneinrisses im Oberschenkel zwei Monate aus. Eine schwere Hypothek für den Tabellenführer, bei dem sich zudem viele fragten, wie sich der für Sommer angekündigte Abschied von Trainer Ljubomir Vranjes auf die Leistung auswirken würde.

Umkämpfte erste Halbzeit

SG Flensburg-Handewitt - THW Kiel 30:29 (13:14) Tore Flensburg: Mahé (8/2), Glandorf (6), Svan (5), Lauge (4), H. Toft Hansen (4), Gottfridsson (2), Eggert (1/1)

Tore Kiel: Duvnjak (7), Bilyk (5), Zeitz (4), Ekberg (4/1), Dahmke (3), Vujin (3), Wiencek (2), Landin (1)

Zuschauer: 6.300

Zunächst überhaupt nicht, die SG überrannte den THW förmlich und führte nach fünf Minuten 5:1. Dann aber machte sich das Fehlen von Karlsson doch bemerkbar: Kiel kam zurück, auch weil THW-Keeper Niklas Landin einen guten Tag erwischte und sich die Gastgeber selbst dezimierten (Zeitstrafen für Anders Eggert und Holger Glandorf). Duvnjak brachte den Meister erstmals in Führung (6:5/10.). Die hatte jedoch nicht lange Bestand, Flensburg verteidigte besser und nutzte auch in der Offensive die Chancen. Glandorf sorgte für einen Zwei-Tore-Vorsprung (12:10/22.) - der aber binnen zwei Minuten schon wieder dahin war (12:12/24.). Die Partie blieb umkämpft, mit der Sirene erzielte Nikola Bilyk die 14:13-Pausenführung für die "Zebras".

Beide Torhüter mit starken Paraden

Temporeich und eng ging es im zweiten Spielabschnitt weiter, mit leichten Vorteilen für die Gäste aus der Landeshauptstadt. Nach knapp 40 Minuten lagen sie mit 22:20 vorne. Die SG-Profis trugen ihre Angriffe zwar oft schnell und schnörkellos nach vorne, leisteten sich jedoch immer wieder Fehlwürfe. Allein Mahé scheiterte binnen einer Minute zweimal im Eins-gegen-Eins an THW-Keeper Landin. Weil aber auch dessen Gegenüber Mattias Andersson spektakuläre Paraden zeigte, kam Flensburg doch wieder zum Ausgleich (23:23/47.). Anschließend spielten die Hausherren zweimal in Überzahl (unter anderem Rot für Kiels Rene Toft Hansen) und gingen erstmals im zweiten Durchgang in Führung (27:26/54.). Und die retteten die Flensburger ins Ziel - mit einem ganz glücklichen Siegtreffer: Glandorf traf nur den Pfosten, der Abpraller landete bei Mahé und der netzte zum 30:29 (59.) ein.

