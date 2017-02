Stand: 15.02.2017 20:35 Uhr

Flensburg auch in Gummersbach erfolgreich von Johannes Freytag, NDR.de

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben auch das dritte Pflichtspiel des Jahres gewonnen. Eine Woche nach dem Derbysieg gegen den THW Kiel und drei Tage nach dem Erfolg in der Champions League in Plock gewannen die Norddeutschen das Bundesligaspiel beim VfL Gummersbach mit 28:23 (17:10). Das Team des scheidenden Trainers Ljubomir Vranjes bleibt mit 37:3 Zählern weiter souveräner Tabellenführer vor den Rhein-Neckar Löwen, die am Abend bei der TSV Hannover-Burgdorf antreten. Bester Flensburger Werfer in Gummersbach war Anders Eggert mit neun Treffern.

Zäher Beginn, furioser Zwischenspurt

Gummersbach - Flensburg 23:28 (10:17) Tore Gummersbach: Kühn (6/1), Nyokas (5), Schmidt (3/2), Ernst (3), Schröder (2), Schindler (2), Pevnov (1), Schroter (1)

SG Flensburg-Handewitt: Eggert (9/4), Svan (8), Mogensen (3), Lauge (2), Mahé (2), Toft Hansen (1), Zachariassen (1), Glandorf (1), Djordjic (1)

Zuschauer: 4.132

Die Flensburger fanden zunächst nur schwer in die Partie hinein. Ihre ersten Würfe verfehlten das Tor oder wurden von Gummersbachs Keeper Carsten Lichtlein gehalten, der sogar einen Siebenmeter von Eggert abwehrte. Aber auch sein Flensburger Gegenüber Mattias Andersson hatte einen guten Tag erwischt - so waren nach zehn Minuten Spielzeit gerade einmal sechs Tore gefallen (3:3). SG-Trainer Vranjes nahm eine Auszeit und stellte sein Team um - mit Erfolg: Die Norddeutschen drehten auf. 6:3 stand es nach 14 Minuten, 9:4 nach 18 Minuten. Nun hatte der Tabellenführer seinen Rhythmus gefunden, gegen die schnellen Tempogegenstöße fand Gummersbach kein Gegenmittel. Mit der Halbzeitsirene sorgte Eggert per Siebenmeter für einen beruhigenden Sieben-Tore-Vorsprung der Gäste (17:10).

Flensburg am Ende im Schongang

Im zweiten Durchgang machte Flensburg trotz personeller Wechsel weiter Druck. Einen perfekten Einstand feierte Kentin Mahé mit einem präzisen weiten Pass vom Abwehrkreis auf Lasse Svan, der nach nicht einmal 30 Sekunden auf 18:10 erhöhte. Kurz darauf sorgte Mahé mit seinem ersten Treffer für eine Neun-Tore-Führung (35./20:11). Nun ließen es die Gäste tatsächlich etwas ruhiger angehen, Gummersbach durfte ein wenig verkürzen (51./19:24), aber am Sieg der Flensburger änderte das nichts mehr.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 15.02.2017 | 22:40 Uhr