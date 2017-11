Stand: 26.11.2017 18:29 Uhr

Flensburg so gut wie sicher im Achtelfinale von Matthias Heidrich, NDR.de

Die SG Flensburg-Handewitt kann so gut wie sicher für das Achtelfinale der Handball-Champions-League planen. Die Schleswig-Holsteiner, die durch den Sieg der Füchse gegen Wetzlar am Sonntag die Bundesliga-Tabellenführung wieder an die Berliner abgeben mussten, feierten beim slowenischen Meister RK Celje einen klaren 30:27 (16:14)-Auswärtserfolg. Erfolgreichste Werfer der SG waren Simon Jeppsson und Marius Steinhauser mit jeweils sechs Treffern. Mit nunmehr 14:4 Punkten wäre es eine Riesenüberraschung, sollte der Tabellenzweite der Gruppe B in den fünf verbleibenden Spielen noch aus den ersten sechs Rängen fallen, die zum Start in der K.o.-Runde berechtigen.

Ausgeglichene erste Hälfte

Celje - Flensburg 27:30 (14:16) Tore Celje: Jurecic (7/1), Dujshebaev Dobichevaeva (5), Razgor (3), Kodrin (3/2), Beciri (2), Makuc (2), Groselj (2), Mackovsek (1), Suholeznik (1), Anic (1)

Flensburg: Steinhauser (6/3), Jeppsson (6), Glandorf (4), Lauge Schmidt (4), Wanne (4/4), Toft Hansen (3), Mahe (2), Mogensen (1)

Zuschauer: 3.350

Celje trat auf wie erwartet: hartnäckig. Die Slowenen bewegten sich in der ersten Hälfte auf Augenhöhe mit Flensburg. Schlecht für die SG, dass Abwehrchef Tobias Karlsson bereits nach gut 20 Minuten seine zweite Zwei-Minuten-Strafe kassierte und in der Folge nicht so beherzt zupacken konnte. Die erste Führung der Gastgeber (11:10/24.) ging schon in Ordnung. Zwei Doppelpacks von Hampus Wanne und Holger Glandorf brachten die Schleswig-Holsteiner zum Ende des ersten Durchgangs aber wieder in die Spur.

Anderssons Paraden ebnen den Weg

Nach der Pause gelang es den Gästen erstmals, sich richtig abzusetzen. Nach 43 Minuten führte die SG mit 22:18. Vor allem dank Mattias Andersson, der im Flensburger Tor einige Paraden zeigte. Kurze Zeit später waren die Norddeutschen sogar auf sechs Tore weggegangen - 26:20 (49.). Das war die Vorentscheidung, obwohl die Slowenen noch einmal auf drei Tore herankamen (26:29/29.). Das reichte aber nicht, um die souveräne SG aus der Ruhe zu bringen. Andersson und Co. brachten den sechsten Sieg im neunten Gruppenspiel sicher nach Hause.

