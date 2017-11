Stand: 01.11.2017 20:05 Uhr

Flensburg: Pflichtsieg in der Champions League von Ingmar Deneke, NDR.de

Die SG Flensburg-Handewitt hat in ihrem dritten Heimspiel in der Handball-Champions-League den dritten Sieg gefeiert. Gegen den ersatzgeschwächten Außenseiter RK Celje setzte sich der Bundesligist dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte mit 33:28 (16:15) durch. Nach der Länderspielunterbrechung zeigte die Mannschaft von Trainer Maik Machulla eine solide Leistung gegen die Slowenen, die ohne ihren verletzten Toptorschützen Ziga Mlakar angetreten waren. Bester Werfer der Flensburger, die mit 8:4 Punkten weiter Tabellendritter in der Vorrundengruppe B sind, war Lasse Svan mit sieben Toren. Für die Gäste erzielte Branko Vujovic neun Treffer.

Knappe erste Hälfte, Comeback von Möller

Ein Schlag ins Gesicht von Holger Glandorf nach knapp zwei Minuten war der erste dicke Aufreger des Spiels - Celjes Abwehrchef Matic Suholeznik sah nach seiner ungestümen Aktion zurecht die Rote Karte. Die SG nutzte die personelle Schwächung des Gegners sofort aus und machte aus einem 0:2-Rückstand eine 4:3-Führung (6.). Anschließend übernahmen die Slowenen mit ihren vielen jungen Talenten die Initiative, bevor sich Flensburg in der 15. Minute die Pole Position zurückholte (9:8). Der Bundesligist hatte vor allem mit Vujovic große Probleme, der rechte Rückraumspieler hatte beim Stand von 10:10 die Hälfte der Gäste-Treffer erzielt. In der 25. Minute lag der Bundesligist dann erstmals mit zwei Toren vorne (14:12), zur Halbzeit stand es 16:15. Größter Lichtblick: Torwart Kevin Möller absolvierte nach langer Adduktorenverletzung seine ersten Minuten in dieser Saison.

Flensburg zieht nach der Pause davon

Das Ziel für den zweiten Durchgang war klar: Aggressiver verteidigen, vorne das Tempo erhöhen und am Ende einen ungefährdeten Heimsieg einfahren. Eine bessere Rolle spielte nun der vor der Pause noch schwache Keeper Mattias Andersson, dem mehr und mehr Paraden gelangen. Absetzen konnte sich die SG zunächst aber nicht (21:21). Erst ab Mitte der zweiten Hälfte zog der Favorit davon (26:23), in der 51. Minute erhöhte Kreisläufer Henrik Toft Hansen zum 28:24. Anschließend spielten die Flensburger die Partie souverän runter und feierten am Ende den dritten Sieg im fünften Champions-League-Spiel.

