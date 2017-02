Stand: 28.02.2017 13:39 Uhr

THW Kiel in Magdeburg: Verlieren verboten

Die Handballer des THW Kiel hatten am Samstagabend einen schweren Stand bei ihrem Anhang. Nach der peinlichen 21:24-Niederlage in der Champions-League-Vorrunde gegen den krassen Außenseiter BSV Bjerringbro-Silkeborg wurden sie mit Buh-Rufen und einem gellenden Pfeifkonzert verabschiedet. Der phasenweise blutleere und erschreckend mangelbehaftete Auftritt gegen die Dänen war dann selbst für Teile der sonst sehr geduldigen und fairen Fans der "Zebras" zu viel des Guten. Sportlich fiel die Pleite allerdings nicht weiter ins Gewicht - der THW war bereits vor dem Duell für das Königsklassen-Achtelfinale qualifiziert. Und so gab Routinier Christian Zeitz im Gespräch mit dem NDR Hörfunk dann auch mit Blick auf die kommende, schwere Bundesliga-Aufgabe ehrlich zu: "Ich denke, wir waren alle schon mit den Köpfen in Magdeburg."

Bei Pleite droht Flensburg zu enteilen

Bei den "Gladiators" ist ein Sieg für die Schleswig-Holsteiner am Mittwochabend (20.15 Uhr) beinahe schon Pflicht, um im Titelkampf nicht vorzeitig den Anschluss zu verlieren. Denn daran, dass Erz- und Landesrivale SG Flensburg-Handewitt zeitgleich in Minden gewinnt, hat kaum ein Handball-Experte Zweifel. Dementsprechend groß ist der Druck auf den THW, der bereits drei Zähler Rückstand auf den Tabellenführer hat. "Das wird ein schweres Spiel für uns. Wir müssen es gewinnen, denn wir wollen noch deutscher Meister werden", sagte Kapitän Domagoj Duvnjak.

SCM brennt auf Revanche für Pokal-Aus

Mit dem SCM wartet allerdings nun ein ganz anderes Kaliber auf die Kieler als Bjerringbro-Silkeborg. "Um in Magdeburg zu gewinnen, müssen wir am Mittwoch vieles besser machen als am Sonnabend", wird Coach Alfred Gislason auf der THW-Homepage zitiert. Dem Isländer und seinen Spielern ist nur zu bewusst, dass die "Gladiators" mit einer Menge Wut im Bauch aufs Parkett gehen werden. Schließlich warfen die "Zebras" den Titelverteidiger im Achtelfinale des DHB-Pokals mit 22:21 aus dem Wettbewerb. "Wir haben schon im Pokal gesehen, dass Magdeburg zu Hause richtig guten Handball spielt. Da musst du zu 100 Prozent da sein", forderte Rückraum-Ass Blazenko Lackovic. Und wenn nicht? Dann müssen die Kieler dennoch nicht fürchten, wie am vergangenen Sonnabend gnadenlos ausgepfiffen zu werden. Sie spielen schließlich in der Fremde...

