Sag niemals nie: Eggert wieder im Dänemark-Kader

Dass zu seinen 159 Länderspielen noch weitere dazukommen würden, war nicht absehbar, als Anders Eggert im Oktober des vergangenen Jahres verkündete, nicht mehr für sein Heimatland Dänemark auflaufen zu wollen. "Ich brauche Pausen, wo ich sie kriegen kann. Das geht nur ohne Nationalmannschaft", erklärte der Handball-Linksaußen von der SG Flensburg-Handewitt seinerzeit dem dänischen Fernsehsender "TV2". Doch getreu dem James-Bond-Klassiker "Sag niemals nie" hat sich der 34-Jährige nun zu einem Comeback im Dress des Olympiasiegers entschlossen. Der langjährige SG-Profi steht im Kader der Skandinavier für die Europameisterschafts-Qualifikation im Mai gegen Ungarn.

570 Tore in 159 Länderspielen

Eggert, der Flensburg am Saisonende in Richtung seiner Heimat zu Skjern HB verlassen wird, wurde vom neuen dänischen Nationalcoach Nikolaj Jacobsen zum Comeback überredet. "Er ist ein großartiger Trainer. Er wollte von Anfang an, dass ich zurückkehre und deshalb habe ich auch ja gesagt", erklärte der 34-Jährige, der mit der Auswahl 2012 Europameister und 2013 Vize-Weltmeister wurde. Er hat bislang 570 Tore für die Dänen erzielt. Eggert ist einer von 13 Bundesliga-Profis im Kader für die EM-Qualifikation. Von der SG wurden neben ihm noch Keeper Kevin Møller, Rasmus Lauge, Anders Zachariassen, Lasse Svan und Henrik Toft Hansen in das Aufgebot berufen.

