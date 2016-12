Stand: 21.12.2016 21:45 Uhr

Flensburg feiert - Kiel patzt im Topspiel

Die SG Flensburg-Handewitt hat sich am Mittwochabend den inoffiziellen Herbstmeistertitel in der Handball-Bundesliga gesichert. Die Schleswig-Holsteiner fuhren beim Aufsteiger HSC 2000 Coburg einen ungefährdeten 35:24 (18:12)-Sieg ein und verteidigten auch nach 17 Spielen die Tabellenführung. Der THW Kiel hatte zuvor gepatzt und das Gipfeltreffen gegen die Rhein-Neckar Löwen in eigener Halle 26:29 (14:16) verloren. Durch die erste Heimniederlage rutschten die "Zebras" auf den dritten Platz ab.

Die Flensburger, die nach drei Minuten mit 1:2 zurücklagen, brauchten nur kurz, um in Coburg in die Partie zu finden. Es folgte ein Sechs-Tore-Lauf, mit dem die Schleswig-Holsteiner schon früh die Richtung wiesen - 7:2. Ein Polster von neun Treffern (14:5/20.) hatten die Gäste auch dank einer souveränen Leistung von Torwart Mattias Andersson zwischenzeitlich bereits herausgespielt, leisteten sich dann aber Unaufmerksamkeiten: Der Aufsteiger verkürzte auf vier Tore (12:16/27.). Ernsthaft in Gefahr geriet der Klassenprimus jedoch nicht. Am Ende der ersten Hälfte stand bezeichnenderweise eine Parade von Andersson - und eine 18:12-Führung für den Favoriten.

Vranjes: "Ich möchte im Juni ganz oben stehen"

Coburg - Flensburg-Handewitt 24:35 (12:18) Tore Coburg: Billek (11), Riehn (3), Büdel (2), Kirveliavicius (2), Lilienfelds (2), Weber (2), Coßbau (1), Harmandic (1)

Flensburg: Eggert (7/2), Svan (6), Djordjic (5), Gottfridsson (4), Lauge Schmidt (4), Glandorf (2), Heinl (2), Mahé (2), Zachariassen (2), Horvat (1)

Zuschauer: 2.896

Nach dem Seitenwechsel kam die Formation von Trainer Ljubomir Vranjes erneut etwas schleppend ins Spiel, Coburgs Rechtsaußen Florian Billek, mit elf Treffern bester Werfer der Begegnung, brachte die abstiegsgefährdeten Hausherren wieder auf vier Tore heran (15:19/36.). Doch es blieb dabei: Ernsthaft gefährden konnte Coburg die SG nicht, die spätestens nach 45 Minuten beim 27:17 für glasklare Verhältnisse sorgte und in Richtung Herbstmeisterschaft steuerte. Ein Titel, der Vranjes allerdings kalt lässt: "Mir ist das völlig egal. Ich möchte im Juni ganz oben stehen", hatte der SG-Coach bereits im Vorfeld klargestellt.

Löwen spielerisch besser

Löchrige Abwehrreihen, Hektik, aber auch starke Angriffsaktionen prägten die erste Hälfte des Topspiels in Kiel. Im Basketball gibt es die "run and gun"-Taktik. Laufen und Schießen ohne großes Taktieren bekamen auch die Zuschauer in der ausverkauften THW-Halle zu sehen. 20 Tore nach 18 Minuten (10:10) waren für ein Spitzenspiel schon überraschend. Die Löwen präsentierten sich dabei als die spielerisch bessere Mannschaft. Kiel lebte einmal mehr von der individuellen Klasse seiner Akteure, vornehmlich in Person von Domagoj Duvnjak. Die 14:12-Führung der Löwen zur Pause ging in Ordnung.

Ein Duvnjak ist nicht genug

"Dule" war es auch, der die "Zebras" nach dem Seitenwechsel in Weltklassemanier anführte. Die Leistung des Welthandballers von 2013 kaschierte allerdings die zum Teil durchwachsenen Darbietungen seiner Mitspieler. Der Kroate alleine war zu wenig gegen ein ausgeglichenes Löwen-Team. Die Gäste führten nach gut 51 Minuten verdient mit 28:23. Auch dank Ex-THW-Torwart Andreas Palicka, der an alter Wirkungsstätte stark aufspielte. Bei den Kielern waren weder Andreas Wolff noch Niklas Landin ein Faktor. So stand am Ende eine verdiente Niederlage für den THW, der in eigener Halle nicht einmal geführt hatte. "Wir haben nicht das abgerufen, was wir können", sagte Wolff dem NDR: "Das ist natürlich ein Rückschlag. Jetzt müssen wir schauen, dass wir nichts mehr liegen lassen."

Noch ein Spieltag vor der WM-Pause

THW Kiel - RN Löwen 26:29 (14:16) Tore Kiel: Wiencek (7), Duvnjak (7), Vujin (6/2), Dahmke (2), Toft Hansen (2), Bylik (2)

RN Löwen: Ekdahl du Rietz (6), Sigurdsson (5), Petersson (5), Schmid (5), Pekeler (4), Groetzki (4), Guardiola (1)

Zuschauer: 10.285

Vor der WM in Frankreich (11. bis 29. Januar) steht in diesem Jahr noch der 18. Spieltag der HBL auf dem Plan. Am zweiten Weihnachtsfeiertag (Montag, 17.15 Uhr) hat der THW mit dem Heimspiel gegen den Abstiegskandidaten Bergischer HC eine Pflichtaufgabe zu absolvieren. Einen Tag später tritt Flensburg in Melsungen an (18.15 Uhr). Das erste Ligaspiel nach der WM hat es dann für beide in sich. Am 8. Februar (20.15 Uhr) erwartet die SG Kiel zum Schleswig-Holstein-Derby in der "Hölle Nord".

