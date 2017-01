Stand: 11.01.2017 05:00 Uhr

Flensburger Akademie: Der Traum vom Profihandball von Lars Grüning

Eine graue Fassade im Holzhausstil, dazu weiße Balkone und Fensterrahmen, alles wie neu: In einem Vorort von Stockholm oder Kopenhagen würde sich dieses Gebäude architektonisch nahtlos einfügen, doch hier im Flensburger Stadtteil Duburg zwischen lauter Altbauten aus gelbem und rotem Backstein sticht es heraus. Es ist eben auch nicht nur irgendein schickes Mehrfamilienhaus, sondern die "Flensburg Akademie - das Handball-Leistungszentrum im Norden". Hier leben zurzeit 19 besonders talentierte Jugendliche zusammen, die einen gemeinsamen Traum haben: Sie wollen Profis werden. Einer von ihnen ist Robin Breitenfeldt.

Fokus liegt auf Talenten aus der Region

Robin stammt aus Harrislee und wohnt seit Frühjahr 2016 in der Akademie. Das ist ein echtes Privileg: Allein im vergangenen Jahr bewarben sich etwa 300 Jugendliche, unter anderem aus der Schweiz, Litauen und Bosnien - einen Platz bekamen nur ganze drei Talente. Bei der Auswahl legt die Akademie den Fokus auf die Region, doch es gibt Ausnahmen. So leben im Internat zurzeit auch Handballer aus Schweden, Dänemark und von den Färöer Inseln. Wer sich in Flensburg bewirbt, muss zwischen 15 und 18 Jahre alt sein. Robin hat Anfang Januar seinen 19. Geburtstag gefeiert und gehört damit zu den "alten" unter den Nachwuchshandballern.

Unterstützung auch in der Schule

Er ist einer von aktuell vier deutschen Jugendnationalspielern, die in der Akademie von einem Stab ausgebildeter Trainer und Pädagogen betreut werden, und spielt in zwei Mannschaften der SG Flensburg-Handewitt - in der A-Jugend und bei den deutlich älteren Handballern im Juniorenteam. Doch der Sport ist nicht alles. Die Akademie begreift die schulische Förderung und Entwicklung als "einen sehr wichtigen Bestandteil des Ausbildungskonzepts", wie es heißt. Dazu gehört, dass die Jugendlichen bei der Wahl einer Schule oder bei der Organisation einer Nachhilfe individuell unterstützt werden.

Die Handball-Akademie Flensburg Das Nachwuchs-Leistungszentrum ist im Jahr 2014 eröffnet worden. Der Fokus liegt auf Talenten aus der Region. Die monatlichen Kosten für Betreuung und Unterbringung eines Jugendlichen liegen laut Akademie bei 1.200 Euro. Einen Großteil dieser Summe zahlen Sponsoren, die Bewohner bzw. ihre Eltern müssen 530 Euro beisteuern. Es besteht jedoch die Möglichkeit, mithilfe der Akademie ein einjähriges Stipendium zu bekommen oder zusätzliche Sponsoren anzuwerben.

"Persönlichkeit und soziale Kompetenz entwickeln"

Doch im Internatsleben ist auch ein großes Maß an Selbstständigkeit gefragt. Für Robin und Co. bedeutet das: Wäsche selber waschen, Frühstück machen, Aufräumen, Putzdienst auch in der großen Gemeinschaftsküche im Untergeschoss und in der Fernsehecke mit großem Flachbild-TV und gemütlicher Couch. "Die Jungs sollen bei uns durch Selbstständigkeit ihre Persönlichkeit und vor allem soziale Kompetenz entwickeln. Dabei unterstützen wir sie", betont Akademie-Geschäftsführer Lewe T. Volquardsen. Aber klar, junge Leute sind auch manchmal nachlässig - und dafür ist dann die Hauswirtin Tanja Kurth da. "Es ist schon so, als wenn man zu Hause wäre und sich um die Kinder kümmert. Hier sind es eben ein paar mehr", schmunzelt sie. Für die Nachwuchshandballer ist Kurth die "gute Seele" des Internats. Niemand nimmt es ihr übel, wenn er mal an seinen Waschdienst erinnert wird. Der Umgang miteinander ist respektvoll und wirkt auf familiäre Weise vertraut. "Konkurrenz gibt es hier nicht. Man hilft sich gegenseitig und unterstützt sich, unternimmt etwas zusammen - so wie es Freunde eben tun", erklärt Robin.

Talente brauchen Muskeln

Er tut alles dafür, nach dem Sprung in die A-Jugendnationalmannschaft bald auch den Sprung in die Bundesliga zu schaffen. Zu seinem Programm gehören drei bis vier Mal in der Woche Mannschaftstraining, handballspezifisches Individualtraining sowie mehrere Einheiten Athletiktraining unter der Aufsicht qualifizierter Coaches. Für die medizinische Betreuung sorgen ein Team von Physiotherapeuten und kooperierenden Ärzten. Robin muss noch an seinem Körper arbeiten. Bei einer Größe von 1,83 Metern wiegt er 77 Kilogramm - zu wenig. In den kommenden Jahren will er zehn Kilo an Muskelmasse aufbauen, ohne dabei seine "herausragende Explosivität und schon sehr gute Spielübersicht" zu verlieren, die ihm Geschäftsführer Volquardsen attestiert.

Stipendium und freiwilliges soziales Jahr

Robin hat inzwischen die Fachhochschulreife in der Tasche und kann sich noch mehr auf seinen Sport konzentrieren. Ein Sponsor setzt große Hoffnungen in sein Talent und hält Robin mit einem Stipendium finanziell den Rücken frei. Dennoch: Weil soziales Engagement in der Flensburger Akademie großgeschrieben wird, hat er sich für ein freiwilliges soziales Jahr entschieden. In Schulen und Kindergärten gibt er regelmäßig Sport- und Handballunterricht, außerdem trainiert der 19-Jährige ein E-Jugendteam. Nach seiner Zeit in der Akademie will Robin wahrscheinlich eine Ausbildung bei einem der Sponsoren absolvieren, manche Talente nutzen auch die Möglichkeit eines dualen Studiums. "Handball kann man vielleicht bis 32, eventuell 34 spielen, wenn es gut läuft", erklärt Robin, "aber dann muss man was anderes machen, und hier bekommen wir die Grundlagen dafür." Allen sei klar, wie wichtig eine Ausbildung ist.

Ein Bundesliga-Rekordmann als Vorbild

Später, nach einer hoffentlich erfolgreichen Handballkarriere, will Robin seinem Sport auf jeden Fall treu bleiben. Wie genau, weiß er noch nicht. Aber ein Mann, der ihm wertvolle Tipps geben könnte, arbeitet im Erdgeschoss der Akademie und hat jederzeit ein offenes Ohr: der frühere Nationaltorhüter Jan Holpert, ein Urgestein der SG Flensburg-Handewitt und mit 618 Spielen im Handball-Oberhaus der Bundesliga-Rekordmann. Heute führt Holpert eine eigene Firma und kümmert sich um das Marketing der Flensburger Talentschmiede. Für Robin Breitenfeldt und seine Kameraden im Internat könnte es kaum ein besseres Vorbild geben, wie man als Handball-Profi und in der Karriere danach erfolgreich sein kann.

