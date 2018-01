Stand: 07.01.2018 12:58 Uhr

Will Hannover-Burgdorf nicht in die Königsklasse?

Die TSV Hannover-Burgdorf ist das große Überraschungsteam in der Handball-Bundesliga. Die Niedersachsen belegen nach 19 Spieltagen den dritten Platz und sind damit vor Flensburg und Kiel das beste Nordteam. Doch auch wenn es nur drei Zähler Rückstand zu Tabellenführer Rhein-Neckar Löwen sind, würde Mäzen Bernd Gessert den EHF-Pokal der Champions League vorziehen. Eine mögliche Meisterschaft hält er sogar für vermessen. "Wir sollten mal nicht größenwahnsinnig werden", sagte Gessert dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Der Titel sei "nicht realistisch".

Trainer Ortega "ist Gold wert"

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle Handball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Nach dem Zwist zwischen der Handballliga und dem europäischen Verband EHF werden in der kommenden Saison maximal zwei deutsche Teams in der Königsklasse an den Start gehen. Ein Zähler trennt die "Recken" von den zweitplatzierten Füchsen Berlin. Doch auch damit will sich Gessert nicht auseinandersetzen: "Wenn du bei den ganz Großen mitspielen willst, musst du auf jeder Position fast dreifach besetzt sein. Das sind wir nicht, wir sind zweifach stark besetzt."

Dafür sieht Gessert den Club auf der Trainerposition umso besser gerüstet. Carlos Ortega, der Hannover-Burgdorf seit dem Sommer zusammen mit Iker Romero betreut, sei "Gold wert. Vom Format her gibt es keinen Besseren." Die beiden Spanier hatten die "Recken" nach einem katastrophalen ersten Halbjahr übernommen. Kein Sieg war dem Team seit dem 27. Dezember 2016 gelungen. Unter Ortega waren es nun 13 in 19 Spielen.

DHB-Team startet die Mission EM-Titelverteidigung NDR//Aktuell - 04.01.2018 16:00 Uhr Vor zwei Jahren holten die deutschen Handballer sensationell den EM-Titel. Ab dem 12. Januar wollen die "Bad Boys" in Kroatien ihren Triumph wiederholen.







4,5 bei 4 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: Sportreport | 07.01.2018 | 18:05 Uhr