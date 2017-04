Stand: 25.04.2017 13:39 Uhr

Wenn alle Träume platzen: Empors Niedergang

Vor einigen Jahren träumte die Vereinsspitze des HC Empor Rostock noch vom Bundesliga-Aufstieg und dem Gewinn der deutschen Meisterschaft. Nun muss der frühere Handball-Europapokalsieger in die Dritte Liga absteigen. Überhöhtes Anspruchsdenken sowie falsche Personalpolitik führten zum Niedergang des elfmaligen DDR-Champions.

Wenige Minuten vor der Partie am Sonntagnachmittag bei der HSG Nordhorn-Lingen hauten die wenigen mitgereisten Fans des HC Empor Rostock noch im wahrsten Sinne des Wortes auf die Pauke. Beim Einlauf ihrer Mannschaft schlugen sie derart inbrünstig auf die mitgebrachten Trommeln, als stünde für die Mecklenburger Handballer ein Spiel von hoher Relevanz auf dem Programm. Auch das Team wirkte hochkonzentriert und demonstrierte Einigkeit, indem es Arm in Arm auf seinen Kontrahenten wartete. Es deutete also einiges darauf hin, dass die Hanseaten den Niedersachsen die Stirn würden bieten wollen. Was folgte, war jedoch der traurige Höhepunkt einer Rostocker Albtraum-Saison. Der elfmalige DDR-Meister und Europapokalsieger der Pokalsieger von 1982 ließ sich in Spiel eins nach dem frühzeitig besiegeltem Drittliga-Abstieg in seine Einzelteile zerlegen und unterlag vor 2.119 Zuschauern mit 14:36.

Coach Jaunich ein sportlicher Bankrottverwalter

"Leider war das heute eine sehr peinliche Vorstellung von uns", sagte Empor-Coach Hans-Georg Jaunich nach der 26. Pleite in der 31. Begegnung. Der Olympiasieger von 1980 ist beim Traditionsclub eine Art sportlicher Bankrottverwalter. Mitte November des vergangenen Jahres hatte der Lehrer an einem Schweriner Sportgymnasium den Trainerposten von Robert Teichert übernommen, den erhofften Umschwung mit der Mannschaft aber nicht geschafft. Auch Jaunich musste wie sein Vorgänger feststellen, dass der vor Saisonbeginn aus finanziellen Gründen neu formierte Kader (Der Etat musste erheblich gekürzt werden) nur bedingt Zweitliga-Niveau hat.

Empor: Abstieg eines Handball-Traditionsvereins Nordmagazin - 24.04.2017 19:30 Uhr Der Rostocker Handball-Traditionsverein HC Empor war vor 35 Jahren noch Europapokalsieger. Jetzt steigt er in die Dritte Liga ab. Die Sponsoren bleiben Empor dennoch treu.







"Die Geschichte mit dem Abstieg geht in Ordnung"

"Natürlich ist man enttäuscht. Aber man muss der Realität auch ins Auge blicken und sagen: Wir haben in bestimmten Bereichen ein paar Defizite, die sich nicht über so eine lange Saison verbergen lassen. Und letztendlich geht diese Geschichte mit Abstieg auch in Ordnung", resümierte der Trainer im Gespräch mit dem NDR. Die Worte des Übungsleiters, der sein Amt am Saisonende niederlegen wird, sind eine rhetorisch geschickt verpackte Anklage gegen frühere und aktuelle Vereinsverantwortliche, die Empors Absturz in die Handball-Bedeutungslosigkeit durch überhöhtes Anspruchsdenken und verschiedene Fehlentscheidungen zu verantworten haben.

Visionen von Bundesliga-Aufstieg und Meisterschaft

So wurde noch vor fünf Jahren nicht im Traum daran gedacht, dass Empors Gegner bald MTV Braunschweig, SV Anhalt Bernburg oder DHK Flensborg heißen werden. Auf einer Sponsorenveranstaltung wurde seinerzeit mit der Vision eines Erstliga-Aufstiegs und gar dem Gewinn der deutschen Meisterschaft um potenzielle neue Geldgeber geworben. Dass sich im strukturschwachen Mecklenburg-Vorpommern für die Realisierung dieser Träumereien letztlich nicht genügend finanziell potente Unternehmen fanden, war für Außenstehende wenig bis gar nicht überraschend. Der anvisierte Sprung ins Oberhaus blieb eine Utopie.

Schleichender Niedergang in den vergangenen Jahren

Dass nun gar der Absturz in Liga drei folgt, gründet auf einige teils kostspielige personelle Fehlentscheidungen in den vergangenen Jahren sowie der aus wirtschaftlichen Gründen unausweichlichen Kürzung des Etats um ein Drittel vor Beginn dieser Serie. Die Folge war die Abwanderung beinahe aller Stammkräfte sowie von Coach Aaron Ziercke (wechselte zum TuS N-Lübbecke). Dessen Nachfolger Teichert stand vor einem Scherbenhaufen, den er nie zusammengekehrt bekam. Er scheiterte an der Aufgabe, aus den vielen neuen Spielern eine schlagkräftige Mannschaft zu formen. Jaunich wurde schließlich geholt, um zu retten, was eigentlich nicht mehr zu retten war. Nun ist der Abstieg für einen der erfolgreichsten deutschen Handballclubs, der viele Nationalspieler wie Frank-Michael Wahl, Reiner Ganschow oder Jürgen Rohde herausbrachte, traurige Gewissheit. Einen Masterplan für einen raschen Wiederaufstieg gibt bei Empor noch nicht.

Sponsoren halten Empor die Treue

Videos 00:59 min Sicherer Abstieg für den HC Empor Rostock 22.04.2017 19:30 Uhr Nordmagazin Der HC Empor Rostock ist aus der 2. Handball-Bundesliga abgestiegen. Nach der Niederlage am Freitag ist acht Spieltage vor Saisonende keine Rettung mehr möglich. Video (00:59 min)

Die Mecklenburger stehen vor einem personellen Neuaufbau. Neben Jaunich werden Stand jetzt auch mindestens fünf Akteure die Rostocker verlassen. Immerhin halten nach Informationen des NDR Nordmagazins seine Sponsoren Empor die Treue. Demnach kann der Club auch in Zukunft mit einem Etat in Höhe von 750.000 bis 800.000 Euro planen. "Wir sehen das natürlich als Chance, in der Dritten Liga zu spielen, um dann natürlich auch relativ kurzfristig wieder in der Zweiten Liga anzukommen", erklärte der Vereinsvorsitzende Jens Gienapp dem NDR. Er kündigte sogleich an, bis Ende dieser Woche einen neuen Coach zu präsentieren: "Um diesen Trainer herum wird sich dann eine Mannschaft bilden, mit der wir dann so schnell wie möglich in die Zweite Liga wollen."

