THW Kiel erkämpft sich Sieg in Göppingen von Johannes Freytag, NDR.de

Der THW Kiel hat wenige Tage vor dem Rückspiel in der Champions League in Barcelona (Sonnabend) in der Bundesliga einen wichtigen Sieg gelandet. Das Team von Trainer Alfred Gislason setzte sich nach großem Kampf am Mittwochabend bei FA Göppingen mit 31:27 (14:16) durch. Beste Werfer waren Kiels Marko Vujin (acht Tore) und die Göppinger Marcel Schiller und Adrian Pfahl (je fünf). Der Kieler Sieg war deshalb wichtig, weil der Konkurrent um Rang drei - verbunden mit der Qualifikation zur Königsklasse - ebenfalls gewonnen hatte: Die Füchse Berlin besiegten Hannover-Burgdorf, bleiben aber weiter mit einem Punkt Rückstand auf den THW Vierter.

Göppingen druckvoll, THW unkonzentriert

Der THW zog zunächst dank der treffsicheren Offensive auf 5:2 davon (9.), musste jedoch schon wenige Minuten später den Ausgleich hinnehmen (5:5/13.). Eine Zwei-Minuten-Strafe für Ilija Brozovic nutzten die Göppinger dann, um erstmals mit zwei Toren in Führung zu gehen (8:6/17.). Kiel glich zwar ebenfalls wieder aus, (9:9/21.), rannte danach aber permanent einem Rückstand hinterher. Die Defensive der "Zebras" tat sich vor allem mit dem druckvollen und temporeichen Spiel der Hausherren schwer. Weil Marko Vujin mit der Pausensirene einen Siebenmeter verwarf, lagen die "Zebras" zur Pause mit zwei Treffern hinten (14:16).

THW beißt sich zurück ins Spiel

Keine sechs Minuten waren im zweiten Durchgang gespielt, da hatte Göppingen den Vorsprung auf vier Tore ausgebaut (19:15). Gislason nahm eine Auszeit und stellte sein Team um: Vujin und Christian Dissinger gingen in den Rückraum, Patrick Wiencek besetzte die Mitte. Doch Göppingen marschierte weiter unbeirrt - Manuel Späth erzielte das 20:15 für die Gastgeber (39.). Aber Kiel biss sich zurück in die Partie, Dissinger brachte den Rekordmeister wieder auf einen Treffer heran (47./22:23), Niclas Ekberg erzielte per Siebenmeter den Ausgleich (50./23:23). Nun wogte die Partie hin und her, es gab viel Kampf, aber auch Krampf: Fehlwürfe und Fehlpässe häuften sich. Sieben Minuten vor dem Ende warf Rune Dahmke Kiel erstmals im zweiten Spielabschnitt in Front (53./26:25). Eineinhalb Minuten vor der Schlusssirene machte Vujin mit dem 29:26 alles klar, den letzten Treffer durfte THW-Keeper Andreas Wolff erzielen.

Hannover kassiert zehnte Niederlage in Serie

Die Kieler Hoffnungen, dass Hannover-Burgdorf den Füchsen Berlin vielleicht ein Bein stellen würde, waren vergebens. 27:34 (9:13) verloren die "Recken" im Fuchsbau. Hannover erwies sich vor allem in der Abwehr verwundbar und konnte den Berlinern nur phasenweise zusetzen. Bester Werfer bei der zehnten Niederlage in Serie für die Niedersachsen war Nationalspieler Kai Häfner mit sechs Treffern. Auf Berliner Seite war der frühere HSV-Profi Hans Lindberg mit acht Toren treffsicherster Akteur.

