Kiel kämpft um seinen Champions-League-Nimbus von Jan Kirschner, NDR.de

Die erste Partie ging verloren, doch noch ist alles drin für den THW Kiel: Eine starke Schlussphase rettete dem deutschen Handball-Rekordmeister im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League ein halbwegs akzeptables 24:25 gegen die Rhein-Neckar Löwen. Ein Ergebnis, das am Donnerstag ab 19 Uhr in Mannheim ausgebügelt werden kann und soll. Denn es wäre ein Novum, wenn die "Zebras" schon im Achtelfinale des Wettbewerbs die Segel streichen müssten. Seit 2012 hatten sie immer die Endrunde in Köln erreicht. "Wir müssen da anfangen, wo wir in Kiel beim Hinspiel aufgehört haben - die zweite Hälfte war ja gut", betonte THW-Manager Thorsten Storm. "Ich bin überzeugt, dass wir es noch schaffen", strotzt Nikola Bilyk vor Selbstvertrauen.

Weinhold nach Comeback erneut angeschlagen

Der erst 20 Jahre alte österreichische Rückraumspieler musste zuletzt viel Verantwortung übernehmen. Aufgrund einer chronischen Überlastung der Patellasehne an der linken Kniescheibe wurde Angriffsmotor Domagoj Duvnjak aus dem Spielbetrieb genommen. Ob der Kroate für die Begegnung in Mannheim zurückkehrt? Mannschaftsarzt Dr. Detlev Brandecker hält Einsätze zwar für "sporadisch möglich", eine Operation und eine halbjährige Zwangspause gelten aber als unvermeidlich. Gut möglich, dass Duvnjak nach dem Final Four um den DHB-Pokal in Hamburg (8./9. April), wo der THW die besten Chancen besitzt, in dieser Serie zumindest einen Titel zu erringen, unters Messer kommt. Besser sieht es bei Kreisläufer Rene Toft Hansen (Adduktoren) und Steffen Weinhold, der vor Wochenfrist nach dreimonatiger Abstinenz sein Comeback feierte und damit die Rhein-Neckar Löwen überraschte. Am Sonntag in Hannover fehlte der 30-Jährige allerdings erneut. Diesmal streikte die Nackenmuskulatur.

THW-Manager Storm: "Sind auf dem richtigen Weg" Sportclub - 26.03.2017 22:30 Uhr Der THW Kiel befindet sich im Umbruch und muss sich plötzlich an Niederlagen gewöhnen. Manager Thorsten Storm sieht den Rekordmeister trotzdem auf dem richtigen Weg. Das Interview im Sportclub.







Gislason: "Müssen in der Breite besser werden"

Auch ohne das verletzte Trio gewannen die Kieler knapp mit 27:26 bei den "Recken". Sie zeigten Willen, bisweilen stotterten aber die Abläufe. Duvnjak ist eben nicht zu ersetzen. "Die Mannschaft insgesamt ist angeschlagen, aber die Spieler, die gesund sind, arbeiten gut", so THW-Trainer Alfred Gislason. Er forderte: "Um in der Champions League weiterzukommen, müssen wir in der Breite besser werden." Auch die Rhein-Neckar Löwen mussten am Wochenende eine Bundesliga-Aufgabe lösen und behaupteten sich recht souverän mit 33:28 in Lemgo. An Selbstvertrauen mangelt es der Auswahl aus Baden nicht. "Mit dem Erfolg vor Weihnachten und dem Hinspiel haben wir bewiesen, dass wir Kiel besiegen können", sagte Löwen-Kreisläufer Hendrik Pekeler, der sich 2018 dem THW anschließen wird. "Spätestens zu Hause sollten wir zuschlagen". Sein Trainer Nikolaj Jacobsen relativiert den Heimvorteil: "Kiel ist es gewohnt, nach Mannheim zu kommen. Es wird eng." Die Norddeutschen gewannen zuletzt im Oktober 2014 in der "Höhle des Löwen", ein Sieg ist auch am Donnerstag wieder nötig.

