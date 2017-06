Stand: 24.06.2017 14:38 Uhr

THW Kiel darf in der Champions League starten

Der THW Kiel wird auch im 14. Jahr in Folge in der Handball-Champions-League spielen. Der Tabellen-Dritte der abgelaufenen Bundesliga-Saison hat vom europäischen Verband (EHF) eine Wildcard für die kommende Spielzeit der Königsklasse erhalten. Die direkte Qualifikation hatten die "Zebras" verpasst, da aus Deutschland nur der Meister (Rhein-Neckar Löwen) sowie der Liga-Zweite (SG Flensburg-Handewitt) direkt qualifiziert sind.

Auslosung am 30. Juni

Schon in den vergangenen Jahren durfte der Bundesliga-Dritte stets per Wildcard in der Champions League starten. Auch die EHF hatte im Vorfeld der Entscheidung deutliche Signale ausgesandt, nicht auf den dreifachen Titelträger in der Königsklasse verzichten zu wollen. Neben Kiel erhielten auch die Clubs Nantes und Montpellier (beide Frankreich), Plock (Polen), Leon (Spanien), Metalurg (Mazedonien), Skjern (Dänemark) und Velenje (Slowenien) trotz verpasster sportlicher Qualifikation das Startrecht für die Champions League. Die vier Vorrunden-Gruppen werden am 30. Juni im slowenischen Ljubljana ausgelost, die ersten Partien ab 13. September ausgetragen.

