Stand: 29.08.2017 09:25 Uhr

THW: Die Schale soll zurück nach Kiel

Um Saisonziele redet beim THW Kiel niemand herum. Nichts anderes als Meistertitel Nummer 21 ist die Vorgabe. "Das ist unser Anspruch", betont Nationalspieler Steffen Weinhold: "Der Druck ist immer da. Ich glaube, dass wir eine sehr gute Saison spielen werden. Was dabei herauskommt, werden wir sehen." Vor zwei Jahren ging der THW komplett leer aus, in der vergangenen Saison reichte es "nur" zum Sieg im DHB-Pokal. "In diesem Jahr muss mehr kommen. Dafür tritt der THW Kiel an", sagt Geschäftsführer Thorsten Storm in der "Handballwoche". Am Mittwoch (19 Uhr) bestreiten die "Zebras" ihre erste Liga-Partie, dann sind sie zu Gast beim TuS N-Lübbecke.

Zarabec könnte sich als Glücksgriff erweisen

Dass der Kader des THW qualitativ und quantitativ ausgezeichnet besetzt ist, daran gibt es keinen Zweifel. Trainer Alfred Gislason hat nach wie vor eine Reihe herausragender Spieler in seinem Team, das durch die Außen Ole Rahmel und Emil Frend Öfers sowie Mittelmann Miha Zarabec ergänzt wurde. "Wir haben uns ziemlich gut verstärkt", ist sich Linksaußen Rune Dahmke sicher. Vor allem Zarabec könnte sich als echter Glücksgriff erweisen. Der Slowene ersetzt Spielmacher Domagoj Duvnjak, der noch bis mindestens Oktober fehlen wird. Im Supercup gegen Meister Rhein-Neckar Löwen (Niederlage im Siebenmeter-Werfen) trumpfte der nur 1,77 Meter große Zarabec groß auf und zeigte, dass Duvnjaks Fehlen den THW vielleicht weniger hart trifft als befürchtet.

Nachwuchsmann Firnhaber gefordert

Schon schwieriger dürfte es für Gislason werden, Abwehrchef René Toft Hansen zu ersetzen. Der Däne wird wohl die ersten beiden Spiele verpassen. Jungprofi Sebastian Firnhaber dürfte eine Menge Einsatzzeit bekommen. "Das sah gut aus", lobte Nationalspieler Patrick Wiencek den 23-Jährigen nach dessen überzeugendem Auftritt im Supercup. Der THW Kiel ist gerüstet, um den Wunsch von Kapitän Duvnjak zu erfüllen: "Wir wollen die Schale wieder nach Hause holen."

