Stand: 25.11.2017 18:55 Uhr

THW Kiel fertigt in Königsklasse Brest ab von Florian Neuhauss, NDR.de

Der THW Kiel hat in der Handball-Champions-League einen wichtigen Erfolg auf dem Weg ins Achtelfinale eingefahren. Die Schleswig-Holsteiner feierten gegen den HC Meshkov Brest ein 33:23 (15:10). Schon das Hinspiel beim weißrussischen Meister hatte die Mannschaft von Trainer Alfred Gislason gewonnen - allerdings knapp. Der hohe Sieg in Kiel war Balsam für die Seele, gerade einmal zwei Tage zuvor hatten die "Zebras" beim schlecht gestarteten VfL Gummersbach eine bittere Niederlage in der Bundesliga kassiert. Durch den zweiten Sieg distanzierten die Kieler Brest nun in der Königsklassen-Gruppe B auf vier Punkte. Die Weißrussen waren auch schon Punktelieferant für die SG Flensburg-Handewitt.

"Zebras" beißen sich ins Spiel

Der THW kam nur mühsam ins Spiel - defensiv und auch offensiv: In der sechsten Minute warf Niclas Ekberg beim Stand von 1:2 einen Siebenmeter weit am Tor vorbei. Erstmals in Führung gingen die Kieler vier Minuten später, als Patrick Wiencek zum 4:3 traf. Der deutsche National-Kreisläufer erhöhte wenig später auch auf 5:3. Doch Führungen geben den "Zebras" in dieser Saison selten Sicherheit - Artsiom Kulak glich schnell wieder aus (6:6/14.).

Brest war allerdings meist schlicht nicht gut genug, um Kiel wirklich in Bedrängnis zu bringen. Und wenn es doch einmal klappte, war da ja immer noch Niklas Landin: Der Schwede parierte in der 19. Minute einen Siebenmeter von Konstantin Igrupulo - sehenswert! Auf der anderen Seite warfen sich die Offensiven immer mehr warm: Lukas Nilsson brachte den THW sprunggewaltig mit 10:7 in Front (19.), Wiencek erhöhte kurz darauf schon auf 12:7 (23.). Der Fünf-Tore-Vorsprung zur Pause war leistungsgerecht.

Hälfte zwei: THW konzentriert und souverän

In der zweiten Hälfte präsentierten sich die Weißrussen stark verbessert. Die Kieler ließen ihre Gäste aber nicht herankommen - auch weil Marko Vujin seine Wurfqualitäten wiederentdeckte. Der Serbe erzielte in den ersten acht Minuten drei Treffer. Und als auch Landin wieder seine Finger an die Würfe der Brester brachte, schlug der THW zu: Der mit im November angesagten Schnauzbart spielende Ekberg traf in der 41. Minute zum 23:16. Die Führung hielten die Kieler sogar in Unterzahl - Emil Frend-Öfors markierte das 26:19 (45.). Spätestens jetzt war der Widerstand von Meshkov gebrochen, Wiencek hatte leichtes Spiel und erhöhte mit einem Doppelschlag auf 29:19 (49.). Brest hatte auch in der Schlussphase nichts mehr entgegenzusetzen, sodass die Weißrussen einen Kantersieg quittieren mussten.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 25.11.2017 | 22:40 Uhr