Stand: 08.10.2017 18:35 Uhr

THW Kiel: Eine Niederlage, die Mut macht von Matthias Heidrich, NDR.de

Der THW Kiel hat in der Handball-Champions-League im vierten Gruppenspiel die dritte Niederlage hinnehmen müssen. Beim ungarischen Spitzenteam KC Veszprém verlor der deutsche Rekordmeister am Sonntag mit 24:26 (15:12). Trotzdem kann die Mannschaft von Trainer Alfred Gislason auf der Leistung aufbauen. Sie bewegte sich nach Wochen mit vielen Rückschlägen gegen einen der Titelfavoriten komplett auf Augenhöhe und hätte bei etwas besserer Abschlussqualität einen Überraschungssieg feiern können.

THW-Torwart Wolff bärenstark

Steffen Weinhold durfte auf der Mitte anfangen und zahlte das Vertrauen zurück. Zur 5:2-Führung (7.) trug der deutsche Nationalspieler drei Treffer bei. Überragend auch, was THW-Keeper Andreas Wolff hielt. Bei einer 7:3-Führung der starken Kieler nahm Veszprém-Coach Ljubomir Vranjes die erste Auszeit (10.). Die favorisierten Ungarn hielten angefeuert von ihren frenetischen Fans allerdings dagegen, legten jetzt vor allem in der Deckung zu und gestatteten dem THW kaum noch einfache Tore. Das 10:10 nach 24 Minuten ging in Ordnung. Es sprach aber für die konzentrierte Leistung der Kieler, bei denen Wolff am Ende der ersten 30 Minuten bärenstarke zehn Paraden gezeigt hatte, dass sie zur Pause wieder mit drei Toren in Führung lagen.

Weinhold führt die "Zebras" an

Veszprém setzte nach dem Seitenwechsel zum Zwischenspurt an, glich binnen drei Minuten zum 15:15 aus. Die Gastgeber waren jetzt besser im Spiel, gingen 19:17 in Führung (39.). Die THW-Spieler bewegten sich in dieser Phase im Positionsangriff nicht mehr so gut. Zudem konnte Wolff das Weltklasse-Niveau aus der ersten Hälfte nicht halten. Niklas Landin durfte nach 40 Minuten ins Tor und half mit zwei Paraden mit, wieder auszugleichen - 20:20 (45.). Der ungarische Meister verteidigte nun sehr stabil. Kiel tat sich schwer, konnte sich aber immer wieder auf den guten Weinhold verlassen. Er traf in der 56. Minute zum 23:23 und war mit insgesamt acht Toren Kiels bester Werfer.

Bitter für den THW, dass auch der ungarische Keeper Roland Mikler einen Sahnetag erwischte. Als Niclas Ekberg eineinhalb Minuten vor dem Ende einen Siebenmeter zum möglichen 24:25 verwarf, war die Partie für die Schleswig-Holsteiner gelaufen. Veszprém brachte einen hart erkämpften Sieg über die Zeit.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 08.10.2017 | 22:40 Uhr