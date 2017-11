Stand: 02.11.2017 14:00 Uhr

Szilagyi wird Sportdirektor beim THW Kiel

Handball-Bundesligist THW Kiel reagiert auf den sportlichen Misserfolg und strukturiert seine Vereinsführung neu. Nach NDR Informationen wird der Rekordmeister Ex-Spieler Viktor Szilagyi verpflichten und ihm die Verantwortung für den sportlichen Bereich anvertrauen. Der 203-fache österreichische Nationalspieler ist ein guter Bekannter in der Schleswig-Holsteinischen Landeshauptstadt: Er spielte von 2005 bis 2008 beim THW und gewann mit den "Zebras" dreimal die deutsche Meisterschaft, zweimal den DHB-Pokal sowie 2007 die Champions League.

17 Jahre in der Bundesliga aktiv

Nach 17 Jahren in der Bundesliga und Stationen in Dormagen, Essen, Kiel, Gummersbach und Flensburg hatte der Rückraumspieler seine aktive Karriere im vergangenen Jahr beim Bergischen HC beendet und den Posten des sportlichen Leiters übernommen. Anfang dieses Jahres gab Szilagyi ein kurzes Comeback, zog sich aber im Februar beim BHC-Sieg bei den Füchsen Berlin eine schwere Knieverletzung zu. Der Bergische HC stieg am Saisonende in die Zweite Liga ab, ist dort aber zurzeit ohne Punktverlust Tabellenführer.

