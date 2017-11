Stand: 16.11.2017 21:01 Uhr

Sieg gegen Lemgo: THW Kiel meldet sich zurück

Auf den THW Kiel richteten sich am Donnerstagabend viele Augen. Nach der Blamage in der Handball-Champions-League gegen den RK Celje mussten die Schleswig-Holsteiner in der Bundesliga eine Antwort geben - und die "Zebras" lieferten: Gegen den TBV Lemgo siegte der THW 29:19 (16:12). Auch die beiden anderen Nordclubs gewannen ihre Partien am 13. Spieltag: Die SG Flensburg-Handewitt schickte den TV Hüttenberg mit einer 38:23 (20:9)-Abreibung nach Hause, die TSV Hannover-Burgdorf setzte sich mit 27:20 (16:11) gegen den TVB Stuttgart durch.

Gut aus Nordsicht: Erstmals nach 17 ungeschlagenen Pflichtspielen in Folge verloren die Rhein-Neckar Löwen wieder. Bei der MT Melsungen setzte es eine 26:29 (13:15)-Niederlage. Die Flensburger (mit einem Spiel mehr) zogen so in der Tabelle an den Mannheimern vorbei.

THW diesmal auch in Führung aggressiv

Zu Beginn leisteten sich die Kieler zwei Fehlwürfe. Doch anstatt daraus Kapital zu schlagen, wiegte sich Lemgo offenbar gegen den scheinbar angeschlagenen Gegner in falscher Sicherheit. Gleich drei Fehlpässe unterliefen den Gästen in drei aufeinanderfolgenden Angriffen, dreimal schaltete der THW schnell um - und Emil Frend Öfors markierte schließlich das 3:1. Die Schleswig-Holsteiner kamen ins Laufen. In der neunten Minute erhöhte Niclas Ekberg auf 6:3. TBV-Trainer Florian Kehrmann nahm da schon seine erste Auszeit. Am Spielverlauf änderte diese jedoch nichts, zumal auch Niklas Landin im Kieler Tor einen sehr guten Tag hatte. Zur Pause betrug die Kieler Führung vier Treffer (16:12).

Gegen Celje hatte Trainer Alfred Gislason allerdings wieder einmal mit ansehen müssen, wie seine Schützlinge eine deutliche Führung aus der Hand gaben. Diesmal setzten sie gleich zu Beginn der zweiten Hälfte ein Zeichen: Patrick Wiencek (32./17:13) traf genauso wie Niclas Ekberg (33./18:13) und Nikola Bilyk (34./19:13). Souverän und konzentriert spielten die Kieler weiter. Bilyk brachte den THW in der 47. Minute erstmals mit zehn Treffern in Führung. Auch am Ende stand diese Differenz auf der Anzeigetafel und damit eine starke Antwort der "Zebras" auf die Pleite in der "Königsklasse".

Flensburg macht's schon vor der Pause zweistellig

Der TV Hüttenberg hatte den Flensburgern derweil kaum etwas entgegen zu setzen - 5:0 stand es in der sechsten Minute. In der 16. Minute traf Hampus Wanne bereits zum 8:1, sechs Minuten später stand es nach Thomas Mogensens Treffer 15:5. Zur Pause betrug der Vorsprung gar elf Treffer, nachdem Lasse Svan mit der Pausensirene zum 20:9 getroffen hatte. Die Unterbrechung war für den Aufsteiger allerdings nicht mehr als eine Galgenfrist. Tor um Tor zog die SG danach weiter davon - bis die Führung sogar 15 Treffer (34:19/Anders Zachariassen) betrug. Kentin Mahé hätte mit seinem sieben Meter Sekunden vor dem Ende noch erhöhen können, verfehlte mit seinem Wurf jedoch das Tor (60.). "Wir haben eine tolle Leistung gezeigt", freute sich Trainer Maik Machulla.

Für einen Wermutstropfen sorgte allerdings die Verletzung von Magnus Rod. Der Rückraumrechte machte sich bereits in der Pause auf den Weg ins Krankenhaus, um seinen Finger untersuchen zu lassen.

"Start-Ziel-Sieg" in Hannover

Nur zwei Punkte hinter der SG rangiert weiter Hannover-Burgdorf. Die Niedersachsen setzten sich in ihrem Heimspiel gegen den TVB Stuttgart souverän durch. Dabei gelang den Gastgebern ein "Start-Ziel-Sieg", nicht einmal führten die Schwaben. Die Stuttgarter bekamen kaum ein Bein auf den Boden, obwohl Coach Markus Baur mit zwei Auszeiten in den ersten 20 Minuten gegenzusteuern versuchte. Nach dem 16:11 zur Pause zeigten auch die "Recken", wie gefestigt sie in dieser Saison auftreten. In der 52. Minute machte es auch Lars Lehnhoff für sein Team zweistellig (25:15). In den Schlussminuten konnten die Süddeutschen allerdings noch ein wenig Ergebniskosmetik betreiben. Doch auch das 27:20 zeugte von einem überlegenen Spiel.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 16.11.2017 | 22:40 Uhr