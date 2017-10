Stand: 03.10.2017 09:50 Uhr

"Recken" vor der Meisterprüfung

Auf die TSV Hannover-Burgdorf, den sensationellen Spitzenreiter der Handball-Bundesliga, kommt jetzt einiges zu. Innerhalb von 50 Stunden muss die Mannschaft von Trainer Carlos Ortega zwei Partien bei hochklassigen Gegnern bestreiten. Als erstes kommt es heute Abend (17.30 Uhr) in Mannheim zur Meisterprüfung bei den Rhein-Neckar Löwen, am Donnerstag (19 Uhr) folgt die Partie beim Tabellensiebten MT Melsungen. "Es ist nicht nur die Qualität der kommenden beiden Gegner, welche die Aufgaben sehr schwierig macht, sondern auch die Tatsache, dass wir zwei Auswärtsspiele in zwei Tagen bestreiten müssen“, sagte Ortega, der mit seinem Team herausragend in die Saison gestartet ist. Die "Recken" weisen 12:2 Punkte auf, unter anderem gelangen Siege beim THW Kiel sowie zu Hause gegen die SG Flensburg-Handewitt, den SC Magdeburg und zuletzt gegen den HC Erlangen. Die Löwen, die am Sonntag den THW Kiel mit 30:28 bezwangen, sind mit 10:2 Zählern Dritter.

Ortega: "Träumen ist immer erlaubt"

In der vergangenen Saison gab es unter dem damaligen Trainer Jens Bürkle zwei Niederlagen für die Norddeutschen, die Partie in Mannheim ging mit 30:34 verloren, zu Hause hieß es 26:30. Das jetzige Auftreten des TSV-Teams ist allerdings auch ein gänzliches anderes. Wo seinerzeit Verunsicherung herrschte, ist nun ein großer Glaube an die eigene Stärke zu erkennen. Angesichts dessen wittern die "Recken" ihre Chance. "Träumen ist immer erlaubt. Wir wollen nach Mannheim fahren und dort ein gutes Spiel zeigen, aber die Rhein-Neckar Löwen als amtierender Deutscher Meister sind natürlich eine sehr hohe Hürde", sagte der 46 Jahre alte Spanier. Bei den Löwen ist weiterhin Andy Schmid die zentrale Figur. Der 34 Jahre alte Schweizererzielte in dieser Saison bereits auf 42 Tore. Sollten Ortega und sein Team in Mannheim Schmid entscheidend stoppen und für die nächste Überraschung sorgen, würden sie sogar dem Kreis der Titelanwärter beitreten.

