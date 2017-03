Stand: 24.03.2017 11:00 Uhr

Lemke: "Oldenburg eine riesige Herausforderung"

Manager und Aufsichtsrat bei Werder Bremen, Senator der Bremischen Bürgerschaft, UN-Sonderberater für Sport im Dienste von Frieden und Entwicklung: Willi Lemke war stets rastlos. Das Ausscheiden beim Fußball-Bundesligisten und bei den Vereinten Nationen zum Ende des vergangenen Jahres haben ihm zugesetzt. Der 70-Jährige hatte viel mehr Zeit, als ihm lieb war. Er sehnte sich nach einer Aufgabe, gab dies auch in einem Radio-Interview zu. Daraufhin bat ihn der Frauenhandball-Bundesligist VfL Oldenburg um Hilfe. Da der Hauptsponsor sein Engagement radikal kürzt, müssen für das sportliche Überleben des Vereins dringend Sponsoren aufgetrieben werden. Lemke machte sich als Berater an die Aufgabe, den VfL zu retten. Im Interview mit NDR.de spricht er über Überraschungen und Enttäuschungen, das Putzen von Türklinken und die Fadheit des Ruhestandes.

Herr Lemke, als wäre Ihre Aufgabe beim VfL Oldenburg nicht schon schwer genug, hat nun auch noch der langjährige Trainer Leszek Krowicki seinen Rücktritt zum Saisonende angekündigt. Hätte es das gebraucht?

Lemke: Natürlich ist dies eine Meldung, die mich auch in gewisser Weise überrascht hat. Sie wissen aber auch: Niemand ist unersetzlich. Ich schätze den zum Saisonende scheidenden Trainer über alle Maßen. Aber jetzt kriegen junge Leute eine Chance. Denen drücke ich natürlich die Daumen. Ich bin einerseits natürlich etwas traurig, aber es geht andererseits immer alles weiter.

Kommt nicht auch Enttäuschung hinzu? Schließlich war Krowicki es gewesen, der Sie um Hilfe für den Verein gebeten hatte. Und nun geht dieser bald selbst.

Lemke: Ich will mir nicht die eigene Situation schlechtreden. Es geht darum, dass ich Leute für den Verein begeistere.

Sie hatten diesbezüglich ja vielen Unternehmen in der Region Hausbesuche angekündigt. Wie läuft das ab?

Lemke: Gestern war ich in Hannover, vorgestern in Visselhövede. Nächste Woche geht es wieder nach Oldenburg. Ich bin sehr aktiv beim Besuch von mittelständischen Unternehmen - in der Hoffnung, dass ich den einen oder anderen überzeugen kann. Das ist ja nicht ein Prozess, den du sofort hinkriegst, wenn du eine Firma besuchst. Nach dem Motto: "Hier ist es, unterschreiben Sie mal eben." Da musst du dich mehrfach treffen, mehrfach anklopfen, bis ein Vertrag unterschrieben ist. Insgesamt sieht es gut aus.

Was wird aus Oldenburgs Handballerinnen? Sportclub - 19.02.2017 22:50 Uhr Oldenburgs Handballerinnen gehören zu den deutschen Spitzenteams. Doch der Hauptsponsor fährt sein finanzielles Engagement zurück, die Zukunft ist gefährdet. Willi Lemke will helfen.







5 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Das heißt konkret?

Lemke: Die Türen öffnen sich fast überall. Auf regionaler Ebene habe ich fast nur positive Rückmeldungen bekommen. Es gibt vier Firmen, die jetzt in der Pipeline sind, mit denen ich konkrete Inhalte schon besprochen habe, wo aber noch nichts unterschrieben ist. Bei einem Kontakt ist es eigentlich fest. Da ist ein erster Baustein gelungen. Das ist mir aber noch nicht genug, um eine Pressekonferenz zu machen. Aber in vier Wochen soll es dazu kommen.

Haben Sie ihre Aufgabe so eingeschätzt, wie sie sich jetzt gestaltet?

Lemke: In Deutschland hat es sich in den vergangenen Jahren so entwickelt, dass fünf Sportarten an der Spitze stehen: Fußball, Fußball, Fußball, Fußball und Fußball. Dann kommen vielleicht Männer-Handball und Biathlon. Alles richtet sich nach den Quoten, diese entscheiden darüber, welcher Sport interessant ist und welcher uninteressant. Das ist eine gefährliche Entwicklung. Dass es eine so große Herausforderung werden würde, habe ich nicht geahnt. Ich lasse mich davon aber nicht abschrecken. Ich bin Marathonläufer.

Womit werben Sie in Bezug auf den VfL Oldenburg?

Lemke: Mit der Tatsache, dass auch Randsportarten, wenn sie auf so hohem Niveau ausgeführt werden, eine Exzellenz haben. Die Bundesliga ist in Deutschland das Maß aller Dinge. Der VfL ist mit 30 Jahren Zugehörigkeit das längste Mitglied nach Bayer Leverkusen. Das ist ein Wert an sich. Dann gibt es den ganz wichtigen Wert der Vorbildrolle. Die VfL-Frauen sind für viele Mädchen ein Vorbild, einen Sport zu betreiben. Dies muss gefördert werden, nicht nur von der Politik, auch von Unternehmen.

Warum haben Sie nur bis Ende Juni zugesagt?

Lemke: Ich will einfach mal abwarten, ob ich selbst zufrieden bin, ob es mir zu viel Arbeit ist. Und wenn die VfLer sagen: "Herr Lemke, wir würden sehr, sehr gerne weiter mit Ihnen zusammenarbeiten", dann müsste man einen Modus Vivendi finden, wie das gehen kann. Das schließe ich nicht aus. Aber ich kann im Augenblick auch noch nicht sagen, dass ich definitiv die nächsten Jahre dabei bin.

Wie groß ist denn Ihre Affinität zum Handball?

Lemke: Ich bin auf jeden Fall ein Fan, weil ich als Jugendlicher einmal beim Hamburger Verein TSV DUWO 08 gespielt habe. Das war jetzt nicht super, aber ich war Stammtorwart. Zudem war ich häufig als Zuschauer dabei, bei den Spielen des TV Grambke, des HSV oder den Werder-Frauen.

Aus Ihrem Fan-Dasein bei Werder ist damals auch einiges erwachsen.

Lemke: Das schließe ich nicht aus. Aber ich bin auf der anderen Seite auch keine 50 mehr, sondern 70. Ich plane nicht über fünf Jahre. Ich habe jetzt eine riesige Herausforderung. Mir haben Leute gesagt, die sich sehr gut mit Profisport in Oldenburg auskennen: "Wir glauben nicht, dass Sie das schaffen. Das ist schier unmöglich. Selbst wenn Sie nur ein Drittel hereinbekommen sollten, dann ziehen wir den Hut vor Ihnen." Da habe ich gesagt: "Wenn ich nur ein Drittel hereinbekäme, wäre ich sehr enttäuscht." Ich habe nach wie vor die Hoffnung, dass wir 150.000 Euro hinbekommen.

Anfang des Jahres haben Sie in einem Radio-Interview gesagt, Sie seien nicht ausgelastet nach dem Ende bei den UN und bei Werder...

Lemke: ...ja, das ist richtig...

...das klang wie bei der Schauspielerin Sibel Kekilli, die einmal bei der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises ins Mikrofon gerufen hat: "Ich bin an guten Stoffen interessiert. Ich will arbeiten!"

Lemke: Ja, genauso ist es. Ich habe zwei riesige Aufgaben gehabt, bis zum Ende des vergangenen Jahres. Im November bin ich bei Werder Bremen im Aufsichtsrat ausgeschieden. Und am 31. Dezember als Special Advisor des Generalsekretärs der Vereinen Nationen. Bumms! Ich hatte wirklich am 2. Januar, als ich morgens an meinem Arbeitsplatz saß, de facto keine konkrete Aufgabe. Als dann einige Tage später Leszek Krowicki anrief, habe ich gesagt: "Komm, lass mich das mal überschlafen." Dann habe ich es gemacht...

...weil der Ruhestand Ihnen zuwider ist?

Lemke: Ich bin noch ein junger Alter. Ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, mich mit meinem wahnsinnig großen, weltweiten Netzwerk auf die faule Haut zu legen und zu sagen: "Jetzt bereite ich mich einmal auf einen stillen Abschied vor." Das bin ich nicht. Ich möchte weiter etwas Positives bewirken, im Sport oder wo auch immer ich mich hinbegebe.

Tauben füttern im Park kommt also noch viel zu früh.

Lemke: Nee, das mache ich nicht. Vielleicht mit 90, aber nicht solange ich noch so voller Energie stecke und ich Leuten helfen möchte.

Wie lange wollen Sie noch arbeiten?

Lemke: Solange ich noch vom lieben Gott die Kraft dazu bekomme oder ich spüre, dass mir langweilig wird, wenn ich nur einen Tag ohne Aufgabe dasitze. Heute Abend habe ich, Gott sei Dank, einen Vortrag im Rathaus. Sonst wird es mir immer verdammt langweilig.

Und was macht Werder Bremen?

Lemke: Steigt nicht ab. Das habe ich schon vor Wochen gesagt. Wir mussten aber auch diese kleine Serie hinlegen, sonst wären wir in allergrößter Gefahr gewesen. Die Mannschaft glaubt an sich.

Das Interview führte Christian Görtzen, NDR.de.

Weitere Informationen Willi Lemke geht - und leidet mit Werder Willi Lemke ist bei Werder endgültig aus dem Rampenlicht getreten. Ganz freiwillig war sein Abgang nach mehr als 35 Jahren als Manager und Aufsichtsrat nicht. Nun bangt er als Privatier um Bremen. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 19.02.2017 | 22:50 Uhr