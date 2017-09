Kieler "Zebras" kassieren die nächste Pleite

Stand: 10.09.2017 14:10 Uhr

Handball-Rekordmeister THW Kiel hat den Start in die Bundesligasaison gründlich verpatzt. Vier Tage nach der überraschenden Heimniederlage gegen die TSV Hannover-Burgdorf (29:31) musste sich der Titelaspirant am Sonntag auch bei der MT Melsungen mit 25:29 (10:15) geschlagen geben. Die "Zebras" boten vor 4.300 Zuschauern in der Kasseler Rothenbach-Halle eine enttäuschende Leistung, die Aufholjagd kam zu spät. Erfolgreichster Spieler bei den Gästen war Niclas Ekberg mit sieben Treffern. Kiel findet sich mit jetzt 4:4 im Mittelfeld der Tabelle wieder. Beim THW Kiel, der in diesem Jahr den Gewinn der Meisterschaft anstrebt, dürfte es in den kommenden Tagen einigen Redebedarf geben.

"Zebras" erschreckend harmlos

"Zebras" erschreckend harmlos

Dahmke: "Blackout, zurecht verloren"

Der THW Kiel hat zum zweiten Mal in dieser noch jungen Saison verloren. Rune Dahmke und co. kassierten ein 25:29 bei der MT Melsungen.







Nach acht Minuten hatte es noch so ausgesehen, als hätte die Niederlage gegen Hannover-Burgdorf keinen negativen Einfluss auf das Selbstbewusstsein der Kieler gehabt. Ekberg brachte die Schleswig-Holsteiner mit 3:1 in Führung. Es zeigte sich aber schon bald, dass die Pleite gegen Hannover durchaus Wirkung gezeigt hatte. Beim Rekordmeister lief am Sonntag zur besten Mittagszeit kaum etwas zusammen. Nachdem der Ex-Kieler Dener Jaanimaa die MT mit 11:9 (24.) in Führung gebracht hatte, reagierte THW-Trainer Alfred Gislason. Er nahm Andreas Wolff aus dem Tor und brachte Niklas Landin. Der deutsche Nationaltorhüter, der beim THW nicht glücklich ist, zeigte sich darüber "not amused". Nach einem wütenden Ruf setzte er sich missgelaunt auf die Bank, die Verärgerung stand ihm ins Gesicht geschrieben.

Auf dem Spielfeld lief bei den Schleswig-Holsteinern in den letzten fünf Minuten der ersten Halbzeit rein gar nichts mehr. Da war kein Druck, keine Dynamik im Offensivbereich, da wurden aus Verlegenheit Würfe genommen, die recht leicht vom Gegner entschärft wurden. Melsungen, das sich mit den Europameistern Finn Lemke (SC Magdeburg), Julius Kühn (VfL Gummersbach) und Tobias Reichmann (KS Kielce/Polen) hochkarätig verstärkt haben, zog mit Tempo-Handball Tor um Tor davon. Die taumelnden "Zebras" wussten gar nicht mehr, wie ihnen geschah - zur Pause lagen sie mit 10:15 zurück.

Ex-Kieler Reichmann macht MT-Triumph klar

MT Melsungen - THW Kiel 29:25 (15:10) Tore MT Melsungen: Allendorf 7/3, Kühn 7, Mikkelsen 6, Golla 2, F. Lemke 2, Maric 2, Reichmann 2, Jaanimaa 1

Tore THW Kiel: Ekberg 7/4, Nilsson 5, Weinhold 3, Wiencek 3, Zarabec 2, Bilyk 1, Dahmke 1, Landin 1, R. Toft Hansen 1, Vujin 1

Zuschauer: 4.300

Zeitstrafen: 5/5

Die große Kieler Aufholjagd kam zu Beginn der zweiten Halbzeit noch nicht auf Touren. Im Gegenteil, zunächst wuchs der Rückstand sogar auf sieben Tore (13:20/38.) an. Gislason nahm eine Auszeit, er stellte die Abwehr wieder von 6:0 auf 3:2:1 um, brachte zudem Marko Vujin auf Halblinks. Wolff kam wieder für Landin. In der Folgezeit wurde es etwas besser. Als Steffen Weinhold in der 44. Minute für das 19:22 sorgte, war die Hoffnung bei den mitgereisten THW-Fans wieder zurück. Doch dieser Zustand war nur von kurzer Dauer: Während die Kieler ein ums andere Mal am starken MT-Torhüter Nebojsa Simic scheiterten, nutzten die Hessen durch Lasse Mikkelsen und Michael Allendorf ihre Chancen - zehn Minuten vor Schluss lag der THW damit wieder mit fünf Toren hinten. Die "Zebras" kamen durch Weinhold zwar noch einmal auf 23:26 (55.), doch die Wende gelang nicht. Der Ex-Kieler Reichmann entschied per Tempo-Gegenstoß mit dem 28:23 (57.) die Partie.