Kiel gegen Veszprém: Es geht um Rang drei von Jan Kirschner, NDR.de

Das Achtelfinal-Ticket, für das bereits Rang sechs reicht, ist so gut wie gebucht. Jetzt geht es für den THW Kiel um eine möglichst gute Ausgangsposition für den weiteren Verlauf der Handball-Champions-League. Die Partie am Mittwoch um 18.30 Uhr gegen Veszprém hat durchaus richtungsweisenden Charakter, denn mit den Ungarn und der SG Flensburg-Handewitt buhlen die Kieler um den dritten Platz in der Gruppe A. Der THW und Flensburg haben elf Zähler auf dem Konto, Veszprém zehn. Im Hinspiel kassierten die "Zebras" eine unnötige 19:21-Niederlage am Plattensee.

Gislason mahnt: "Rückzugsverhalten verbessern"

"Wir wollen uns gegen Veszprém revanchieren", forderte THW-Trainer Alfred Gislason. "Damit das gelingt, müssen wir unser Rückzugsverhalten verbessern." Damit spielte der Isländer auf die letzte Champions-League-Partie bei den Kadetten Schaffhausen an. Gegen das Schlusslicht mühte sich der Bundesligist in der Schweiz zu einem 30:25-Erfolg. Angriffsmotor Domagoj Duvnjak, müde von der Weltmeisterschaft zurückgekehrt, sollte eigentlich geschont werden, musste nach der Pause dann aber doch ins Geschehen eingreifen, damit der Erfolg nicht in Gefahr geriet. Dennoch konnte der THW personell rotieren. In Christian Sprenger, Raul Santos, Blazenko Lackovic und Christian Dissinger sammelten vier Profis Spielpraxis, die zuletzt nur oder weitgehend auf der Bank gesessen hatten.

Vujin, Ilic, Zeitz, Palmarsson - viel personelle Brisanz

Gegen den Königsklassen-Finalisten des Vorjahres schwingt eine ganz andere Brisanz mit, die auch mit persönlichen Randnotizen befeuert wird. So entschloss sich Linkshänder Marko Vujin zu einem Wechsel nach Kiel, als der ungarische Rekordmeister finanziell noch nicht ganz so potent war. Ab 2013 ging es im Jahresrhythmus in die andere Richtung: Der Halblinke Momir Ilic war der erste und ist auch in dieser Serie wieder der beste Torschütze von Veszprém. Christian Zeitz spielte zwei Jahre am Plattensee, hatte im Sommer aber Meinungsverschiedenheiten mit den Club-Verantwortlichen und Sehnsucht nach der Ostsee-Brise, sodass der 36-Jährige nun wieder das THW-Trikot trägt.

Aron Palmarsson, der als Lieblingsschüler von Gislason galt, ging 2015 nach Veszprém. Häufiger wurde über eine Rückkehr zum THW spekuliert. "Das Thema hat sich erledigt, wir haben alle Puzzle-Teile zusammen", sagte der Coach vor einigen Wochen den "Kieler Nachrichten". Derzeit ist Palmarsson allerdings auch nicht fit. Wegen Beschwerden an der Leiste verpasste er die Weltmeisterschaft und fehlte auch bei der jüngsten 22:25-Heimniederlage gegen Barcelona.

Landin fehlt wohl erneut

Der THW muss voraussichtlich auf zwei Leistungsträger verzichten. Während Linkshänder Steffen Weinhold seit Dezember an einem Bänderriss im Sprunggelenk laboriert, renkte sich Torwart Niklas Landin in der vergangenen Woche im Training das Endgelenk des linken Daumens aus. Die Mediziner gehen von einer zweiwöchigen Zwangspause aus. Mit Andreas Wolff hat der THW aber eine weitere Spitzenkraft im Tor. Tom Landgraf, der normalerweise das Gehäuse des Drittligisten TSV Altenholz hütet, war für den Fall der Fälle mit nach Schaffhausen gereist, kam aber nicht zum Einsatz.

