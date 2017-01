Stand: 18.01.2017 18:56 Uhr

Flensburgs Glandorf fährt zur WM

Flensburger Verstärkung für die deutsche Handball-Nationalmannschaft bei der WM in Frankreich: SG-Rückraum-Ass Holger Glandorf wird am Donnerstag zum DHB-Team in Rouen stoßen. Dies bestätigte der Deutsche Handballbund am Mittwoch. Nach der heutigen Partie gegen Weißrussland bestreitet der bereits fürs Achtelfinale qualifizierte Europameister am Freitag (17.45 Uhr) sein letztes Vorrundenspiel gegen Kroatien. "Ich freue mich auf die Spiele und werde Vollgas geben", sagte Glandorf vor seiner Abreise dem ARD-Hörfunk. "Natürlich ist es eine besondere Ehre, bei einer Weltmeisterschaft noch einmal für Deutschland zu spielen." Der 33-Jährige hatte erst unmittelbar vor der WM sein DHB-Comeback nach über zweieinhalb Jahren gefeiert. Für den Edeljoker ist es die fünfte WM-Teilnahme nach 2005, 2007, 2009 und 2011.

"Late Entry"-Verfahren macht es möglich

Weil Coach Dagur Sigurdsson vor dem Turnier lediglich 15 der 16 Kaderplätze besetzt hat, kann er über das sogenannte "Late Entry"-Verfahren jederzeit einen zusätzlichen Spieler nach Frankreich beordern. Schon in den vergangenen Tagen war der Name Glandorf durchs deutsche Teamhotel gewabert. Doch Spieler wie auch Verantwortliche hielten sich bedeckt. Doch dann war es der Flensburger selbst, dem der vermeintlich entscheidende Hinweis rausrutschte. "Wir stehen in Kontakt und ich bin mir sicher, dass er sich melden wird", hatte Glandorf am Wochenende gesagt. Nun kam der Anruf.

Entlastung für Rückraum-Kollege Häfner

Nach den verletzungsbedingten Ausfällen der beiden Europameister Steffen Weinhold und Fabian Wiede ist das deutsche Team im rechten Rückraum dünn besetzt, Kai Häfner stand hier bislang im Gegensatz zu allen anderen Positionen als einziger Spieler zur Verfügung. "Ich hoffe, dass ich Kai da jetzt ein bisschen Entlastung geben kann", sagte Glandorf. "Weil es, glaube ich, schon wichtig wäre, dass wir beide mit viel Kraft durch das Turnier kommen."

"Ich bin sicher nicht der Heilsbringer"

Der Flensburger hatte im Herbst 2014 seinen Rücktritt erklärt und bestritt unter Sigurdsson erst ein Länderspiel. Doch gerade mit Blick auf die K.o.-Runde könnte der Routinier für das deutsche Team zum entscheidenden Faktor werden. Seine Erfahrung aus 168 Länderspielen ist wertvoll, seine enorme Qualität steht außer Frage. "Ich bin guten Mutes, dass ich es noch schaffe und hoffe, der Mannschaft helfen zu können", so Glandorf. "Aber ich bin sicher nicht der Heilsbringer."

"Holger hat unheimlich viel Bock"

"Jeder freut sich, wenn Holger kommt", sagte Rückraumspieler Julius Kühn und adelte Glandorf als "begnadeten" Handballer. Schon in den wenigen gemeinsamen Trainingstagen vor dem Turnier habe man gesehen, "dass Holger unheimlich viel Bock hat. Es macht ihm sehr viel Spaß, mit uns zusammenzuspielen." Glandorf hat noch einmal Feuer gefangen für die Nationalmannschaft. Zehn Jahre nach dem Wintermärchen mit WM-Gold im eigenen Land brennt der kantige Torjäger auf die erneute Titeljagd.

