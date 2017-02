Stand: 25.02.2017 19:00 Uhr

Dänischer Außenseiter düpiert schwachen THW Kiel von Matthias Heidrich, NDR.de

Der THW Kiel hat am Sonnabend eine überraschende Heimpleite in der Champions League hinnehmen müssen. Die "Zebras" verloren mit 21:24 (11:10) gegen den dänischen Handball-Meister BSV Bjerringbro-Silkeborg. Dass die Schleswig-Holsteiner bereits fürs Achtelfinale der "Königsklasse" qualifiziert sind, änderte nichts an der bemerkenswert schwachen Darbietung des deutschen Rekordmeisters gegen den Außenseiter. Bester Werfer der "Zebras" war Domagoj Duvnjak mit vier Treffern, bei den Gästen kam der Ex-Flensburger Michael Knudsen auf sieben Tore. In den letzten beiden Partien trifft der Bundesliga-Zweite noch auf die Topteams FC Barcelona (zu Hause am 5. März) und Paris (auswärts am 12. März).

Starker Wolff im THW-Tor

THW Kiel - Bjerringbro-Silkeborg 21:24 (11:10) Tore für Kiel: Duvnjak (4), Zeitz (3), Santos (3), Ekberg (3), Dissinger (2), Bilyk (2), Sprenger (1), Toft Hansen (1), Dahmke (1), Vujin (1)

Silkeborg: Knudsen (7), Skube (3), Nielsen (3), Markussen (3), Hundstrup (2), Thomsen (1), Lassen (1), Klitgaard (1), Kier (1)

Nach einem etwas holprigen Beginn mit vielen Fehlern auf beiden Seiten fanden die Kieler nach zehn Minuten besser ins Spiel. 7:4 führten die Gastgeber nach 16 Minuten, nach gut 20 stand es 9:5. Die Schleswig-Holsteiner hatten mit einem starken Andreas Wolff im Tor eigentlich alles im Griff. Einen vorentscheidenden Vorsprung konnte sich der THW trotzdem nicht herauswerfen. Auch, weil die Dänen auf eine 5:1-Abwehr umstellten, womit die im Angriff zu unbeweglichen und etwas nachlässigen Kieler ihre Mühe hatten. Die Abwehr der "Zebras" stand, trotzdem kam Silkeborg gegen Ende der ersten Hälfte heran und ging mit einem respektablen 10:11 in die Pause.

Gislason: "Ihr müsst den Ball ins Tor werfen"

Nach dem Seitenwechsel nahm die Kieler Ladehemmung problematische Züge an. Die dänischen Gäste glichen nach 34 Minuten zum 11:11 aus. Nun war es ein offener Schlagabtausch (15:15, 42.). Die Ansage von THW-Trainer Alfred Gislason in der Auszeit war so einfach wie eindeutig: "Ihr müsst den Ball ins Tor werfen." Raul Santos nahm sich sofort ein Herz und traf nach einem Tempogegenstoß zum 16:15 (44.). Silkeborg ließ sich allerdings nicht beeindrucken, ging zwölf Minuten vor dem Ende erstmals in Führung (19:18) und lag weitere sechs Minuten später 22:20 in Front. Ex-Flensburg-Torwart Sören Rasmussen wurde nun immer stärker und ließ die THW-Akteure zunehmend verzweifeln. Vor allem Santos fand kein Mittel gegen den Keeper, dessen Paraden die peinliche Niederlage der "Zebras" besiegelten.

Weitere Informationen Ergebnisse Handball-Champions-League, Gruppe A Spielansetzungen und Ergebnisse der Gruppe A in der Handball-Champions-League. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 25.02.2017 | 22:40 Uhr