Flensburg über Hamburg und Zürich nach Barcelona von Jan Kirschner, NDR.de

Platz drei, vier oder fünf? So lässt sich für die SG Flensburg-Handewitt die Perspektiven in der Gruppe A der Handball-Champions-League vor den letzten vier Spielen beschreiben. Ihre derzeitige Ausbeute von 11:9 Punkten werden die Schleswig-Holsteiner am Sonntag (19.30 Uhr) aber nur schwerlich aufstocken können. Denn der Bundesliga-Spitzenreiter muss beim Tabellenführer der europäischen Königsklasse, dem FC Barcelona, antreten. Die Handballer des katalanischen Traditionsclubs haben im Laufe dieser Serie erst einmal (auswärts in Paris) verloren und sind im legendären "Palau Blaugrana" seit Dezember 2015 ungeschlagen. "Wir haben nichts zu verlieren, werden Gas geben und sehen, was dabei herauskommt", sagte SG-Rückraum-Ass Holger Glandorf, den Barcelona im vergangenen Herbst gerne verpflichtet hätte.

Über Hamburg und Zürich nach Barcelona

Die erst Mitte Januar erfolgte Spielansetzung hat die Flensburger etwas verärgert. Wegen einer ungünstigen Flugverbindung muss die Mannschaft bereits am Freitag nach Hamburg fliegen, dort übernachten und am Sonnabendmorgen über Zürich nach Barcelona weiterreisen. Und erst Mitte der nächsten Woche kehren die Nordlichter zurück, da die Bundesliga-Partie am kommenden Mittwoch (20.15 Uhr) in Minden in den Reiseplan eingebettet wurde.

Vranjes: "Brauchen einen Tag ohne Fehler"

Für den ersten Teil der Tour hat SG-Coach Ljubomir Vranjes klare Vorstellungen: "Gegen einen Gegner dieser Qualität brauchen wir einen Tag ohne Fehler." Die hatten sich im Hinspiel Anfang Oktober in der Schlussphase gehäuft, sodass Barcelona in der "Hölle Nord" mit 28:27 die Oberhand behielt.

Mogensen fällt erst einmal aus

Pechvogel damals war Thomas Mogensen, der sich zwei entscheidende Fehlpässe erlaubte. Der dänische Routinier wird diesmal nicht dabei sein. Beim unglücklichen 33:34 gegen Paris erlitt er bei einem Zusammenprall eine Gehirnerschütterung und eine Augenverletzung. Es ist nicht klar, wann der 33-Jährige wieder einsatzfähig ist.

Außerdem fehlen den Flensburgern Tobias Karlsson (Sehneneinriss), Johan Jakobsson (schwere Gehirnerschütterung) und Ivan Horvat (Trainingsrückstand nach Bandscheiben-Problemen). Neuzugang Mark Bult ist in der Champions League erst ab dem Achtelfinale spielberechtigt. Unter dem Strich stehen damit nur 14 Profis zur Verfügung, 16 Akteure dürfen allerdings in einer Champions-League-Partie aufgeboten werden. Deshalb reisen die A-Jugendlichen Jannek Klein und Robin Breitenfeldt mit nach Barcelona.

