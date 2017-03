Stand: 27.03.2017 14:17 Uhr

THW Kiel: Zwischen Umbruch und Anspruch von Matthias Heidrich, NDR.de

"Der FC Bayern München des Handballs." Jahrelang geisterte diese Definition durch die Handball-Szene, wenn vom THW Kiel die Rede war. Das meiste Geld, die besten Spieler und Titel en masse. Der deutsche Rekordmeister von der Förde war das Nonplusultra auf der Platte, national sowieso und international eigentlich auch. 2012 pflügte das Starensemble aus Schleswig-Holstein um Thierry Omeyer und Filip Jicha nur so durch die Hallen, gewann alle Meisterschaftsspiele (68:0 Punkte), holte den Pokal und die Champions-League-Trophäe. Niederlagen? Im damaligen THW-Kosmos nicht existent oder sensationell.

Im Frühjahr 2017 ist die Welt der erfolgsverwöhnten "Zebras" auf den Kopf gestellt. Niederlagen sind "normal" geworden, das dicke Geld und die besten Handballer sind woanders. Und Titel? Die könnten in dieser Serie ebenso ausbleiben wie im vergangenen Jahr. Ist allein der von THW-Geschäftsführer Thorsten Storm als Hauptgrund angeführte Umbruch Schuld, neben Verletzungssorgen und mangelnder Vorbereitungszeit?

"Dule" ist Lösung und Problem zugleich

"Wir mussten eine neue Mannschaft aufbauen. Von der großen Mannschaft, die 2012 alles niedergerannt hat und zu null durch die Saison marschiert ist, ist gerade noch Christian Sprenger dabei", sagte Storm im Sportclub. Tatsächlich sind Omeyer (2013 nach Montpellier), Jicha (2015 zum FC Barcelona) und Co. schon lange weg. Auf der anderen Seite konnten sich die Schleswig-Holsteiner 2014 noch einen Ausnahme-Könner wie Domagoj Duvnjak gönnen. "Dule" steht sinnbildlich für die Zwänge der "Zebras". Der Welthandballer von 2013 ist für das eher auf individuelle Aktionen ausgelegte Spiel der Kieler elementar wichtig. Wenn "Dule" allerdings fehlt, wie zuletzt in der Champions League gegen die Rhein-Neckar Löwen und auch beim knappen Erfolg bei den "Recken" in der Liga, hakt es gewaltig. Auf der anderen Seite verhindert Dauerspieler Duvnjak, der trotz vieler Wehwehchen immer auf der Platte stand, mehr Einsatzzeiten der 20-jährigen Rückraum-Kronprinzen Nikola Bilyk und Lukas Nilsson, auf die der THW-Umbruch eigentlich ausgelegt ist.

Storm: "Die jungen Leute spüren den Druck"

Konstante Weltklasse kann von den Youngstern noch nicht erwartet werden. Gerade die war das THW-Publikum aber lange Jahre gewohnt. "Ich kann die Fans ja verstehen", sagte Storm, gab aber auch zu: "Diese jungen Leute spüren diesen Druck. Und das macht es beim THW natürlich besonders schwer." Gleichwohl verlangt auch er von den jungen Wilden Ergebnisse: "Wir wollen auch im Umbruch jedes Spiel gewinnen."

Kritik geht Gislason "am Arsch vorbei"

Die berühmte Schere zwischen Anspruch und Wirklichkeit klafft in Kiel derzeit weit auseinander. Dass auch Alfred Gislason unzufrieden sei, müsse man verstehen, so Storm. Der Coach sei es gewohnt gewesen, "immer Top-Spieler zu holen. Die Situation hat sich etwas geändert. Man hat in Europa finanzstärkere Clubs." Der Trainer habe gewusst, "dass wir diese zwei Jahre vielleicht ohne Titel dastehen." Trotz der Durststrecke will der Geschäftsführer an der Verjüngung festhalten. "Jetzt werden wir nicht umkehren und sagen: 'Jetzt machen wir es doch wieder anders und holen die Top-Stars.' Wir entwickeln jetzt die Spieler." Gislason selbst hat zur aufkeimenden Kritik in Teilen der Fan-Szene seine eigene Meinung: "Das geht mir dermaßen am Arsch vorbei. Ich mache meine Arbeit für den THW und bin sicher, dass die Arbeit Früchte tragen wird."

Die hängen in diesem Jahr zwar hoch, aber in Teilen zumindest noch in Reichweite. Im DHB-Pokal stehen die "Zebras" im Halbfinale, treffen beim Final Four in Hamburg auf Leipzig (8. April). In der "Königsklasse" geht es am Donnerstag (19 Uhr) zum Achtelfinal-Rückspiel zu den Löwen, mit der knappen Hinspiel-Niederlage im Gepäck. Lediglich der Meisterschaftszug dürfte mit acht Minuspunkten abgefahren sein. Aber an ein Triple wie 2012 verschwendet in Kiel momentan wohl ohnehin niemand viele Gedanken.

