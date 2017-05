Stand: 29.05.2017 11:08 Uhr

Flensburg steht mit leeren Händen da von Jan Kirschner, NDR.de

In Flensburg war alles für eine vorgezogene Meisterschaftsfeier angerichtet: "Oh, wie ist das schön!", erklang dann tatsächlich nach dem Abpfiff in der "Hölle Nord". Allerdings waren nicht die Fans der Hausherren Urheber dieses Gesangs, sondern eine Hundertschaft aus dem Süden. Die Anhänger der Rhein-Neckar Löwen feierten einen 23:21-Husarenstreich, der wohl der entscheidende Schritt Richtung Titelverteidigung war. Dagegen platzte der Meistertraum der SG Flensburg-Handewitt, die zum zwölften Mal seit 1996 mit dem zweifelhaften Titel "Vize-Meister" leben muss. "Ich bin von Geburt an ein Optimist, aber drei Punkte Rückstand sind verdammt viel", sagte der enttäuschte Kentin Mahé nach der ersten Bundesliga-Heimniederlage der Saison. Zwar trifft der Spitzenreiter aus Mannheim noch auf Kiel und Melsungen und muss zwischendurch nach Wetzlar, doch die Nordlichter haben bereits am Mittwoch mit dem Auftritt beim frischgebackenen Europacup-Sieger Göppingen eine mindestens ebenso schwierige Aufgabe vor der Brust. "Die Meisterschaft ist entschieden, es werden 14 lange Tage für uns", sagte ein tief enttäuschter SG-Rechtsaußen Lasse Svan.

Großer Frust statt großer Freude

Die Katerstimmung folgte der Euphorie, die in der Woche vor dem Spitzenspiel an der Flensburger Förde geherrscht hatte. Zahlreiche Aktionen befeuerten die immer größer werdende Erwartungshaltung. 70 Fans besuchten das Mittwochstraining, gleich 400 marschierten wenige Stunden vor Anpfiff von der Innenstadt zur Halle. Dort entfachten schließlich 6.000 Zuschauer einen enormen Lärm. "Der Druck von den Rängen war noch größer als sonst", bemerkte nicht nur Löwen-Teammanger Oliver Roggisch. Nach Spielschluss traten dann allerdings Enttäuschung und Frust an die Stelle der enormen Vorfreude. Auch ein paar üble Töne waren zu hören. "Die tolle Stimmung vor und während des Spiels lasse ich mir nicht von fünf Leuten zerstören, die danach uns Spieler beschimpft haben", meinte Svan.

Abschied ohne Titel für Vranjes

Besonders schwer waren die 60 Minuten für den Trainer. Nun ist so gut wie sicher: Ljubomir Vranjes, der bereits Anfang Februar seinen Abschied Richtung Veszprém verkündet hatte, wird ohne einen weiteren Titel gehen. Der Wunsch nach einer meisterlichen Ergänzung zum Europacup der Pokalsieger (2012), zum Supercup (2013), zur Champions League (2014) und zum DHB-Pokal (2015) bleibt unerfüllt. "Diese Niederlage tat weh, mehr als sonst", stöhnte der Coach. Er war emotional total aufgerieben. Wenig später brach der Schwede sogar ein Fernseh-Interview ab und verließ vorzeitig den Presseraum. Dort hängen Bilder mit den früheren SG-Profis Lars Christiansen, Sören Stryger und Marcin Lijewski. Erinnerungen an die Meisterschaft von 2004, die für Flensburg weiterhin einen einmaligen Charakter behalten wird.

Jakobsson spielt seit Wochen mit Handbruch

Damals reichten übrigens zehn Minuspunkte für den Titel. Jetzt thronen die Rhein-Neckar Löwe mit nur fünf Verlustpunkten an der Spitze. Eine hervorragende Bilanz. In Flensburg präsentierte sich der Titelverteidiger als die taktisch besser eingestellte Mannschaft. Die 5:1-Abwehr lähmte den Angriffselan des Gegners. "Vardar Skopje hatte mit dieser Abwehrformation in Flensburg gewonnen, so hatten wir unseren Matchplan", verriet Löwen-Kreisläufer Hendrik Pekeler, der selbst als vorgezogene Spitze agierte. Und als der eigene Spielfluss in der zweiten Hälfte stockte, schickte Trainer Nikolaj Jacobsen prompt einen siebten Angreifer auf das Spielfeld. Dagegen setzte Vranjes oft auf drei Rechtshänder im Rückraum. "Ich hatte keine andere Wahl", kommentierte er zunächst schmallippig. Später stellte sich heraus: Linkshänder Johan Jakobsson, der eigentlich Holger Glandorf (Daumenbruch) vertreten sollte, hatte sich bereits zwei Wochen zuvor einen Handwurzelknochen der rechten Hand gebrochen und konnte nur sporadisch mitwirken. Die SG-Verantwortlichen hatten diese Verletzung verheimlicht, um damit eine Schwachstelle zu kaschieren.

Mahé trifft das leere Tor nicht

Trotz aller Widrigkeiten schnupperten die Flensburger bis zuletzt zumindest an einem Remis. Vor allem eine Szene nach exakt 56:35 Minuten hätte alles auf den Kopf stellen können. "Was wäre wohl passiert, wenn Mahé den Ball nicht verworfen hätte?", fragte sich nicht nur Nikolaj Jacobsen. Der französische Allrounder, mit fünf Treffern der erfolgreichste SG-Akteur, hatte gegen sieben Löwen-Angreifer den Ball erobert und blickte auf ein verwaistes Gehäuse. Kurz vor der Mittellinie zog er ab, doch der Ball flog - zum Entsetzen der Zuschauer - knapp vorbei. Nichts war es mit dem 22:22-Ausgleich, und wenig später machten die Rhein-Neckar Löwen alles klar. "Ich kann mir das nicht erklären", stammelte Mahé später: "Dabei habe ich eine solche Situation schon häufiger im Training geübt. Heute hatte leider jeder von uns seinen Fehlwurf, und das waren in der Summe zu viele." Die Flensburger haben ihre Titelchance buchstäblich weggeworfen.

