Stand: 26.03.2017 17:42 Uhr

Knapper Flensburger Sieg in Brest von Johannes Freytag, NDR.de

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale der Champions League gemacht. Die Norddeutschen setzten sich am Sonntag im Hinspiel beim weißrussischen Team HC Meshkov Brest mit 26:25 (15:13) durch. Lasse Svan war mit fünf Treffern bester Werfer der Flensburger, die in der Schlussphase beinahe noch den Sieg aus der Hand gegeben hätten. Das Rückspiel findet am 2. April (19.30 Uhr) in Flensburg statt. Weiterer Wermutstropfen ist die erneute Verletzung von Abwehrchef Tobias Karlsson, der Mitte der zweiten Spielhälfte mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ausgewechselt wurde.

SG beginnt schwach, dreht dann auf

Meshkov Brest - SG Flensburg-Handewitt 25:26 (13:15) Tore Brest: Kristopans 5, Stojkovic 4, Shylovich 4, Kulak 3, Atman 2, Jamali 2, Rutenka 2, Prodanovic 2, Ostroushko 1

Tore Flensburg: Svan 5, Eggert 4/4, Glandorf 4, Wanne 4, Lauge 4, Gottfridsson 2, Heinl 2, Toft Hansen 1

Zuschauer:

Strafminuten: 0 / 4

Der erste Flensburger Angriff brachte gleich die Führung für den Bundesligisten durch Svan, doch danach lief erst einmal wenig zusammen. Nach elf Minuten lag das Team von Trainer Ljubomir Vranjes mit 3:6 hinten. Die Norddeutschen ließen sich von der Stimmung in der Halle einschüchtern, vergaben oft überhastet gute Chancen oder hatten Pech mit Pfostentreffern (Holger Glandorf, Hampus Wanne). Nachdem der Ex-Nordhorner Rastko Stojkovic eine Vier-Tore-Führung für die Gastgeber herausgeworfen hatte (14./8:4), nahm Vranjes seine erste Auszeit, um sein Team wieder auf Kurs zu bringen. Mit Erfolg: Drei Treffer in Folge durch Jim Gottfridsson, Jacob Heinl und Wanne brachten die SG wieder bis auf ein Tor heran (21./8:9). Nun war es eine Partie auf Augenhöhe. Rasmus Lauge gelang der Ausgleich zum 12:12 (26.) und Anders Eggert sorgte mit einem verwandelten Siebenmeter sogar für die Gästeführung, die Gottfridsson unmittelbar vor der Halbzeitsirene noch auf 15:13 ausbaute.

Karlsson wieder verletzt

Schon vier Minuten nach Wiederanpfiff schien eine Vorentscheidung gefallen zu sein. Nach Eggerts erneut verwandeltem Siebenmeter lagen die Flensburger mit vier Treffern in Front (17:13). Und auch die Verletzung von Karlsson brachte die Norddeutschen nicht mehr aus dem Konzept. Das Vranjes-Team bewahrte vor dem gegnerischen Tor im Gegensatz zum hektischen Spielbeginn Ruhe und Übersicht. Eine Viertelstunde vor dem Ende hatte der Vier-Tore-Vorsprung weiter Bestand (45./23:19), neun Minuten vor dem Ende stand es sogar 25:20 für die Gäste. Alles schien gelaufen, bis kurz vor Schluss plötzlich der Faden bei der SG riss. Brest kam wieder heran und verkürzte auf 24:25 (58.). Die Halle kochte noch einmal - vor allem als Rajko Prodanovic den Ausgleich erzielte (60./25:25), aber im Gegenzug traf Glandorf zum Flensburger Sieg.

