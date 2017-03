Premiere für Flensburg in Weißrussland

Stand: 24.03.2017 14:01 Uhr

Es ist für die SG Flensburg-Handewitt eine Reise ins Unbekannte: Seit 22 Jahren mischen die Nordlichter auf der europäischen Bühne mit, doch zum allerersten Mal ist Weißrussland das Ziel. Am Sonntag um 16 Uhr geht es beim HC Meshkov Brest im Achtelfinale der Champions League um eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel, das am 2. April in Flensburg stattfinden wird. "Im Angriff sind die Weißrussen clever, in der Abwehr groß und robust. Ich erwarte ein enges Spiel, das wir für uns entscheiden wollen", sagte Trainer Ljubomir Vranjes, der sich nach eigenem Bekunden "Tag und Nacht" mit dem bislang unbekannten Gegner beschäftigt hat.

Djordjic zu Gast bei seinem neuen Club

Ein wenig vertrauter mit dem Club und der 300.000-Einwohner-Stadt Brest, die direkt an der Grenze zu Polen liegt, ist Petar Djordjic. Sein SG-Vertrag läuft am Saisonende aus. Seit Januar steht fest, dass der serbische Rückraumspieler zum HC Meshkov wechselt. "Das ist ein aufstrebender Verein, der nicht umsonst eine schwere Gruppe überstanden und das Achtelfinale erreicht hat", sagt der 26-jährige Halblinke. Er war schon einmal mit der serbischen Nationalmannschaft in Brest, was allerdings schon einige Jahre her ist. Im Kader stehen zwei Serben, darunter der Ex-Nordhorner Rastko Stojkovic, und einige weitere Handballer vom Balkan, was Djordjic an seiner zukünftigen Wirkungsstätte sicherlich nicht fremdeln lässt. "Jetzt habe ich schon mal die Chance, die dortige Atmosphäre zu schnuppern. Bis Sommer werde ich mich aber zu 100 Prozent auf Flensburg konzentrieren. Ich werde alles geben, damit wir mit einem Vorteil ins zweite Spiel gehen", so der Rückraumspieler.

Bult zum ersten Mal in der Champions League dabei

Personell sieht es bei der SG sehr gut aus. Tobias Karlsson gab am Mittwoch beim Remis in Magdeburg gut sechs Wochen nach einem Sehneneinriss im rechten Oberschenkel sein Comeback, Thomas Mogensen hat einen Magen-Darm-Virus überstanden. Zudem ist Mark Bult ab sofort auch in der Champions League spielberechtigt. Nur Johan Jakobsson (schwere Gehirnerschütterung) und Ivan Horvat (Rückenprobleme) sind nicht einsatzbereit, sodass die Flensburger mit 17 Akteuren gen Osten fliegen. Ein breiter Kader, der in Brest Respekt auslöst. "Dieser deutsche Rivale ist anders als andere Mannschaften und spielt ungemein schnell", meint der Russe Pavel Atmann, der ab Sommer in Diensten der TSV Hannover-Burgdorf stehen wird.

