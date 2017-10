Stand: 08.10.2017 16:44 Uhr

Flensburg krönt tolle Aufholjagd mit Remis

Handball-Vizemeister SG Flensburg-Handewitt hat in seinem vierten Gruppenspiel der Champions League eine tolle Aufholjagd gezeigt und sich in letzter Sekunde ein Remis gesichert. Die Schleswig-Holsteiner kamen am Sonntagnachmittag beim polnischen Branchenführer KS Vive Kielce zu einem 25:25 (10:10). Das Team von Coach Maik Machulla war dem Königsklassen-Mitfavoriten im ersten Abschnitt absolut ebenbürtig, verlor nach der Pause aber zwischenzeitlich in der Deckung an Stabilität und geriet so mit sechs Toren in Rückstand. Dank toller Moral und einem Treffer von Marius Steinhauser mit der Schlusssirene reichte es doch noch zu einem Unentschieden.

Lauge fehlt aus freudigem Anlass

Die SG musste im Duell mit dem Champions-League-Sieger von 2016 kurzfristig auf Rückraum-Ass Rasmus Lauge verzichten, der wegen der Geburt seines ersten Kindes nicht auf der Platte stand. Für den Dänen erhielt Simon Jeppsson mehr Spielzeit als sonst. Gleichwertig ersetzen konnte der Schwede Lauge allerdings nicht ganz. Es mangelte ihm ein wenig an Zielstrebigkeit und Präzison im Abschluss. Damit stand Jeppsson in Abschnitt eins allerdings nicht allein. Beide Teams hatten erhebliche Probleme im Positionsangriff, sodass die Zuschauer Zeugen einer recht zerfahrenen Partie wurden.

SG bringt sich selbst um besseres Halbzeit-Resultat

Kielce - Flensburg 25:25 (10:10) Tore Kielce: Bielecki 6/5, Janc 4, Dujshebaev 3, Jurecki 3, Lijewski 3, Duki? 2/1, Jachlewski 1, Mamic 1, Strlek 1, Zorman 1

Flensburg-Handewitt: Steinhauser 5, Glandorf 3, Jeppsson 3/1, Mahé 3/2, Wanne 3, Zachariassen 3, Mogensen 2, Heinl 1, Röd 1, H. Toft Hansen 1

Zuschauer: 4.018

Flensburg, das rasch mit 2:0 führte (2.), brachte sich selbst durch einige leichte technische Fehler sowie überhastete Würfe um ein besseres Halbzeit-Resultat. Mit ein wenig mehr Konzentration im Angriff wäre gegen die in den ersten 15 Minuten schwachen Hausherren gewiss ein höherer Vorsprung möglich gewesen. So aber glitt der SG zwischenzeitlich die Begegnung ganz aus den Händen. Kielce konnte auf 10:7 davonziehen (27.), wurde dann aber seinerseits nachlässig und gestattete den Schleswig-Holsteinern einen 3:0-Lauf zum 10:10.

Steinhauser trifft in letzter Sekunde

Nach der Pause konnte der deutsche Vizemeister in der Deckung zunächst nicht mehr an seine Leistung aus dem ersten Durchgang anknüpfen. Es taten sich nun Lücken auf für die Osteuropäer, die das Starensemble von Coach Talant Dujshebaev abgeklärt nutzte. Die schnelle 19:13-Führung (42.) für Kielce war die Folge. "Körpersprache!", forderte Machulla von seinen Spielern in einer Auszeit. Diese ließen auch nichts unversucht und schafften tatsächlich noch das zwischenzweitlich Unmöglich erscheinende. Tor um Tor holte die SG auf und hatte das Remis nach dem 24:25 von Anders Zachariassen (29.) erstmals nach langer Zeit wieder vor Augen. Und weil die Gastgeber ihren folgenden Angriff kläglich ausführten, kam Flensburg noch einmal in Ballbesitz. Der Bundesligist hatte nur noch wenige Sekunden Zeit, kam jedoch noch zu zwei Abschlüssen. Zunächst scheiterte Holger Glandorf an Keeper Slawomir Szmal, den Abpraller schnappte sich dann Steinhauser und warf ihn zum Ausgleich ins lange Eck.

Dieses Thema im Programm: Sportreport | 08.10.2017 | 18:05 Uhr