Stand: 18.02.2017 19:13 Uhr

Flensburg kassiert unglückliche Niederlage von Christian Görtzen, NDR.de

Die SG Flensburg-Handewitt hat auf enorm bittere Weise den Coup verpasst. Im Gruppenspiel der Handball-Champions-League unterlag die Mannschaft des scheidenden Trainers Ljubomir Vranjes am Sonnabend nach einem starken Auftritt dem Titelfavoriten Paris Saint-Germain mit 33:34 (18:15). Vor 6.300 Zuschauern in der ausverkauften Flensburger Arena fiel der Siegtreffer der Gäste erst in der vorletzten Sekunde. Beste Werfer der Flensburger waren Rückraumspieler Rasmus Lauge und Linksaußen Anders Eggert mit je fünf Toren. Die SG belegt nun nach zehn Partien mit 11:9 Punkten den vierten Rang in der Vorrunden-Gruppe A. Im Oktober hatte der französische Meister schon das Hinspiel mit 27:22 für sich entschieden.

Flensburger mit großer Leidenschaft

Weitere Informationen Ergebnisse Handball-Champions-League, Gruppe A Spielansetzungen und Ergebnisse der Gruppe A in der Handball-Champions-League. mehr

Bei der SG fehlten Tobias Karlsson (Sehneneinriss), Johan Jakobsson (schwere Gehirnerschütterung) und Ivan Horvat (Bandscheibe). Vranjes setzte zunächst auf drei Rechtshänder (Lauge, Thomas Mogensen und Jim Gottfridsson) im Rückraum. Linkshänder Holger Glandorf nahm auf der Ersatzbank Platz. Dort saß auch der erst 17 Jahre alte Jannek Klein, der schon beim 37:30 in Plock im Kader gestanden hatte. Gegen das Star-Ensemble aus der französischen Hauptstadt, das von Zvonimir Serdarusic (früher THW Kiel) trainiert wird, begannen die Flensburger mit großer Leidenschaft. Doch immer, wenn die SG vorlegte, zogen die Gäste mit ihren sieben aktuellen Weltmeistern nach.

Mogensen mit Augenverletzung in die Klinik

Die Partie bot ein enormes Tempo. Beim Stand von 7:7 führte eine Aktion der Gäste zu einem wütenden Aufschrei des Publikums. Der deutsche Nationalspieler Uwe Gensheimer, der seit dieser Saison für PSG spielt, setzte einen strammen Wurf über die Stirn des Flensburger Torhüters Mattias Andersson hinweg ins Tor (15.). Der schwedische Keeper geriet darüber in Rage. Rotwürdig war diese Aktion allerdings nicht. Kurz darauf musste Mogensen das Spielfeld verlassen - der dänische Spielmacher bekam in der ersten Halbzeit einen Finger seines Mitspielers Jacob Heinl ins Auge und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Auf den Schwung der Norddeutschen hatte das keinen negativen Einfluss. Lasse Svan bezwang PSG-Keeper Thierry Omeyer und sorgte mit dem 18:15 (28.) für die erste Drei-Tore-Führung. Mit dem Ergebnis ging es auch in die Kabine.

Remili sorgt für traurige Flensburger

SG Flensburg-Handewitt - Paris Saint-Germain HB 33:34 (18:15) Tore Flensburg-Handewitt: Eggert 5/5, Lauge 5, Gottfridsson 4, Svan 4, Mahé 4, Djordjic 3, Wanne 3, Glandorf 2, Zachariassen 2, Toft

Hansen 1

Tore Paris Saint-Germain HB: Nielsen 7, Remili 6, Gensheimer 5/2, Narcisse 5, Nikola Karabatic 4, Abalo 3, Møllgaard 3, Kounkoud 1

Zuschauer: 6.300

Strafminuten: 4/4

Für die Flensburger lief es auch in der zweiten Halbzeit zunächst gut: Anders Zachariassen sorgte sofort für eine Vier-Tore-Führung (19:15). Doch Paris schlug zurück und kam auf 22:23 (39.) heran. Die Schleswig-Holsteiner hatten den Franzosen durch etwas ungestüme Aktionen in der Offensive und fehlende Entschlossenheit in der Deckung diesen Zwischenspurt ermöglicht. Gensheimer glich von der Siebenmeter-Linie zum 26:26 (47.) aus. Vranjes nahm wenige Minuten danach Andersson aus dem Tor und ersetzte ihn durch Kevin Möller, der sich sofort mit zwei starken Paraden einführte. Eine Minute vor dem Ertönen der Schlusssirene stand es 33:33. Flensburg war im Besitz des Balles, den Glandorf allerdings hergab. Es waren noch 14 Sekunden zu spielen - für die Norddeutschen ging es nur noch um das Remis. In einer Auszeit hatte Vranjes seine Spieler noch vor einem Kempa-Trick gewarnt - und genau dadurch kamen die Franzosen zum Siegtreffer. Die Vorarbeit von Gensheimer verwertete Nedim Remili zwei Sekunden vor Schluss aus dem Sprung heraus zum 34:33-Siegtreffer. "Die beste Nachricht nach dem Spiel war, dass es Thomas Mogensen noch ganz gut geht. Er hat sich nichts gebrochen", sagte Vranjes.

Der Kader der SG Flensburg-Handewitt 2016/2017







































Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 18.02.2017 | 19:30 Uhr