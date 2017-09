Stand: 29.09.2017 09:10 Uhr

Flensburg fordert Top-Favorit Paris SG von Jan Kirschner, NDR.de

Ein Sieg, eine Niederlage - unter dem Strich hat die SG Flensburg-Handewitt einen soliden Start in die diesjährige Handball-Champions-League hingelegt. Am Sonnabend (17.30 Uhr) wird es trotz Heimvorteils gegen Paris Saint-Germain HB allerdings schwierig, die Bilanz aufzubessern. Denn der französische Meister wird als Top-Favorit für den Gesamtsieg in der Königsklasse gehandelt. "Unser Gegner wird besonders heiß sein, da er die Champions League nun endlich gewinnen will", glaubt Rechtsaußen Lasse Svan. SG-Trainer Maik Machulla stellt klar: "Keine Mannschaft ist individuell so stark besetzt wie Paris."

Knappe Partie vor einem halben Jahr

Allerdings kocht der große Rivale auch nur mit Wasser. Seine Aufgaben löste er bislang sicher, aber ohne Glanz. Der hohe Favorit startete mit einem 25:22-Erfolg beim kriselnden THW Kiel und einem 32:28-Sieg gegen Meshkov Brest in die Königsklasse. Am Mittwoch gab es in der französischen Liga einen 34:27-Erfolg bei Fenix Toulouse. Am 18. Februar dieses Jahres gastierte Paris letztmals in der "Hölle Nord" und siegte hauchdünn. Einen Kempa-Trick schloss Nedim Remili erfolgreich zum 34:33 ab. Die Fernseh-Bilder zeigten allerdings: Der Schütze war in den Kreis eingetreten, der Treffer hätte gar nicht gegeben werden dürfen.

Dänen freuen sich auf Familien-Besuch



Vor einem besonderen Spiel in Flensburg stehen die beiden PSG-Dänen: Abwehrsäule Henrik Möllgaard und vor allem Mikkel Hansen, einer der bestverdienenden Handballer der Welt. Seit 2012 spielt er für Paris, in seiner Heimat ist er ein Super-Star. "Es ist toll, ganz in der Nähe von Dänemark zu spielen, weil Familie und viele Freunde kommen können", erzählt der 29-Jährige: "Außerdem ist eine Partie gegen die SG immer lustig, weil ich auf viele Landsleute treffe."

Gegen "die beste Mannschaft Europas"

Die SG hatte sich am Mittwoch beim 32:29 über Aufsteiger Eulen Ludwigshafen nicht mit Ruhm bekleckert. Der Außenseiter hatte mit langen und langsamen Angriffen operiert. Jetzt müssen sich die Flensburger gewaltig umstellen. "Gegen Paris wird es schnell, nun kommt die beste Mannschaft Europas", sagt Linksaußen Hampus Wanne: "Es wird eine besondere Herausforderung, diese Weltklasse-Spieler zu schlagen."

