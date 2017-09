Stand: 30.09.2017 19:03 Uhr

Flensburg bärenstark - Sieg gegen Favorit Paris von Johannes Freytag, NDR.de

Die SG Flensburg-Handewitt hat in der Handball-Champions-League für eine Überraschung gesorgt und die richtige Antwort auf die unglückliche Niederlage in Veszprém gegeben. 33:29 (13:14) setzten sich die Norddeutschen am Sonnabend gegen das Starensemble von Paris Saint-Germain HB durch und feierten im dritten Gruppenspiel den zweiten Sieg. Entscheidend für den Erfolg waren jeweils zwei starke Anfangsphasen in den beiden Halbzeiten sowie ein starker Mattias Andersson im Tor des Bundesligisten.

Paris befreit sich vom SG-Druck

Flensburg - Paris St. Germain 33:29 (13:14) Tore Flensburg: Lauge (11/5), Glandorf (9), Svan (6), Mahé (2/1), H. Toft Hansen (2), Wanne (2), Mogensen (1)

Tore Paris: Gensheimer (9/1), Sagosen (6), Hansen (5/2), Remili (4), Abalo (3), L. Karabatic (1), Kounkoud (1)

Zuschauer: 5.500

Strafminuten: 8 / 8

Die Partie begann ganz nach dem Geschmack der Flensburger Zuschauer: Andersson parierte zweimal stark und vorne traf der überragende Rasmus Lauge, mit elf Toren bester Werfer der Begegnung, zur 1:0-Führung (2.). Die Norddeutschen spielten konzentriert und geduldig, zeigten aber auch ihr gefürchtetes Tempospiel. Mit einem solchen schnellen Gegenstoß brachte Lasse Svan die SG erstmals mit zwei Toren in Führung (9./5:3). Weil Andersson zudem weiter in Topform agierte, betrug der Vorsprung nach einer knappen Viertelstunde sogar drei Treffer (14./8:5). Kentin Mahé verwarf per Siebenmeter die Möglichkeit, auf vier Tore davonzuziehen (19.), stattdessen kam Paris wieder heran: Mikkel Hansen glich erst per Siebenmeter aus und besorgte dann die erste Gästeführung (10:9/24.), die Uwe Gensheimer und Sander Sagosen sogar ausbauten (12:9/27.). Aber Flensburg fightete zurück - mit lediglich einem Tor Rückstand (13:14) ging es in die Halbzeitpause.

Flensburg wie im Rausch

Der zweite Durchgang begann wie der erste - mit einer starken Phase der Flensburger: Holger Glandorf glich nach 29 Sekunden zum 14:14 aus, Svan mit zwei Treffern und wieder Glandorf sorgten dann sogar für eine Drei-Tore-Führung (17:14/35.). Der Bundesligist spielte weiter wie im Rausch - Svan und Hampus Wanne erhöhten auf 20:15 (38.). Die Gäste aus der französischen Hauptstadt fanden keine Mittel gegen die gut stehende SG-Defensive oder scheiterten am überragenden Andersson. Zwölfeinhalb Minuten vor dem Ende betrug der Vorsprung der Schleswig-Holsteiner immer noch fünf Tore (26:21). Als Lauge seinen fünften Siebenmeter zum 29:24 verwandelte, war der Flensburger Sieg zum Greifen nah (55.) - die Halle tobte, keinen SG-Fan hielt es mehr auf dem Sitz. Die verbliebenen Minuten gingen im Dauerjubel vorbei - der Titelfavorit aus Paris war geschlagen.

