Stand: 23.02.2017 11:22 Uhr

Machulla vor Beförderung zum Flensburg-Chefcoach?

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt wird bei der Suche nach einem neuen Coach möglicherweise in den eigenen Reihen fündig. Co-Trainer Maik Machulla hat gute Chancen, Nachfolger von Ljubomir Vranjes zu werden. Der Schwede wechselt im Sommer zum ungarischen Top-Club Veszprém und übernimmt gleichzeitig die ungarische Nationalmannschaft. "Ich will nicht verhehlen, dass wir Gespräche führen, als erstes mit Maik Machulla. Er spielt eine wichtige Rolle in unseren Überlegungen", bestätigte SG-Geschäftsführer Dierk Schmäschke im Gespräch mit NDR Info.

Seit 2012 Assistent von Vranjes

Machulla, der seit 2012 Vranjes assistiert, traut sich die Aufgabe als Coach des Bundesliga-Tabellenführers zu. "Natürlich habe ich immer gesagt, dass es mein Ziel ist, irgendwann als Cheftrainer bei einem Bundesliga-Verein zu arbeiten. Der Verein und ich sind in ständigem Austausch. Wir werden sehen, wohin die Reise geht", so Machulla.

Ursprünglich galt der ehemalige Flensburger Profi Christian Berge als Favorit auf die Vranjes-Nachfolge. Er bleibt jedoch Trainer von Vize-Weltmeister Norwegen. Machulla wäre auf den ersten Blick eine "kleine Lösung". Doch Schmäschke sieht dies nicht als Makel: "Wir haben den Mut, auch sogenannte 'No Names' in Erwägung zu ziehen. Ich schieße nicht mit der Schrotflinte durch Europa und gucke, wo irgendwo ein Trainer frei ist."

"Er weiß, wie Verein und Mannschaft ticken"

Bei den SG-Leistungsträgern hat Machulla jedenfalls ein hohes Ansehen. "Maik ist schon lange dabei und gut ausgebildet. Er weiß, wie Mannschaft und Verein ticken", sagte Keeper Mattias Andersson. Auch Nationalspieler Holger Glandorf glaubt, dass die Beförderung Machullas eine gute Entscheidung wäre: "Absolut traue ich ihm das zu. Er kennt das Umfeld, die Mannschaft und den Jugendbereich."

