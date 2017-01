Stand: 13.01.2017 11:24 Uhr

DHB-Pokal: Flensburg erneut gegen die RN Löwen

Vorjahresfinalist SG Flensburg-Handewitt bekommt es im Halbfinale des DHB-Pokals zum wiederholten Male mit den Rhein-Neckar Löwen zu tun. Das ergab die Auslosung für das Final-Four-Turnier, das am 8. und 9. April in Hamburg ausgetragen wird. Bereits in den vergangenen drei Jahren duellierten sich die beiden Teams um den Einzug ins Endspiel - jedes Mal hatte sich dabei Flensburg durchgesetzt. Auch im jüngsten Bundesligaduell gewannen die Schleswig-Holsteiner gegen den Meister. Klappt es auch im April, könnte es im Pokalfinale zu einem Aufeinandertreffen mit dem ewigen Nordrivalen THW Kiel kommen. Die "Zebras" bestreiten ihr Halbfinale gegen den SC DHfK Leipzig.

Der Rekord-Pokalsieger hatte sich im Viertelfinale beim Zweitligisten Ludwigshafen-Friesenheim mit 29:23 durchgesetzt, Flensburg in eigener Halle gegen den Ligarivalen Melsungen 32:28 gewonnen. Die TSV Hannover-Burgdorf hingegen war mit 24:28 an den Leipzigern gescheitert. Die Rhein-Neckar Löwen hatten in Balingen 32:25 triumphiert.

Kiels Sprenger: "Leipzig das vermeintlich leichtere Los"

"Ewig grüßt das Murmeltier. Das ist mittlerweile ein Klassiker beim Final Four", sagte Flensburgs Geschäftsführer Dierk Schmäschke über das Duell mit den Löwen. Weniger Freude herrschte bei den Mannheimern: "Flensburg war mit Sicherheit nicht unser Wunschgegner. Wir wollen es nach drei Niederlagen in Folge aber in diesem Jahr unbedingt ins Finale schaffen", sagte Geschäftsführerin Jennifer Kettemann. Kiels Ex-Nationalspieler Christian Sprenger zeigte sich zufrieden mit der Auslosung: "Leipzig ist das vermeintlich leichtere Los. Aber es wird genauso schwer wie gegen Flensburg oder die Löwen."

